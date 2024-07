Com gol contra o CSA, Ribamar encerra jejum de quatro meses sem marcar; confira

A vitória do Remo sobre o CSA-AL veio no final do jogo e com o protagonismo de um "herói" improvável: o centroavante Ribamar, que marcou o gol da vitória azulina aos 44 minutos do segundo tempo. Além de ter garantido o triunfo para a equipe, o jogador também encerrou a seca de gols de já durava quatro meses no Leão Azul.

Ribamar chegou com uma peça importante para as pretensões do clube azulino na Série C. O principal trabalho do jogador era marcar gols. No entanto, com o desenrolar do Campeonato Paraense e Brasileirão, o centroavante não evoluiu e não conseguiu cumprir com o esperado. Com isso, foram apenas dois gols marcados em 25 jogos.

A última vez em que Ribamar havia balançado as redes tinha sido no dia 20 de março, na vitória por 2 a 1 sobre o Amazonas-AM, nas quartas de final da Copa Verde. No sábado (20), o atacante completou quatro meses sem marcar, contudo, o jejum foi quebrado com o gol sobre o CSA-AL.

Pressão

A seca de gols, aliado a fase ruim do Remo na Série C, irritou a torcida azulina. O jogador sofreu ataques verbais por parte dos torcedores na partida contra o Tombense-MG, na quinta rodada da Série C, quanto ele perdeu um pênalti que poderia ter dados a vitória ao Leão Azul. No final, a partida terminou empatada em 0 a 0. Por conta disso, o atleta teve a permanência no clube questionada, mas, com a chegada de Rodrigo Santana, o atacante seguiu no time.

Mesmo com o gol, a média de Ribamar com a camisa azulina ainda é baixa. Até o momento, foram 26 jogos e o atleta balançou as redes apenas três vezes, uma média de um gol a cada 8,6 partidas.

Caso o jogador não marque mais gols, a média pode chegar próximo à da passagem que Ribamar teve no América-MG, quando fez 33 jogos e marcou apenas três vezes.

Situação

Faltando apenas cinco rodadas para o fim da primeira fase, o Remo ainda briga por uma vaga na zona de classificação. O gol do centroavante azulino garantiu os três pontos que o Leão Azul presava para encostar no G-8.

A equipe azulina tem os mesmos 19 pontos do oitavo colocado Ypiranga-RS, que três jogos a menos. Na próxima rodada, o Remo vai enfrentar o Figueirense-SC, no sábado (27), às 17h, no estádio Orlando Scarpelli. Para seguir sonhando com a classificação, o clube azulino espera contar, novamente, com a estrela de Ribamar.