Clube do Remo vence o CSA-AL no Mangueirão e se aproxima do G8 na Série C

O Clube do Remo respirou aliviado e garantiu a vitória por 2 a 1 em cima do CSA-AL, nesta segunda-feira (22/7), no Estádio do Mangueirão, pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Leão se aproxima do G8 na tabela de classificação e vê aumentar as chances da classificação para a segunda fase da competição.

Com a vitória, o Leão está “batendo à porta” do G-8, na 9ª posição da tabela de classificação, com 19 pontos. O êxito teve peças importantes em campo, com destaque para Ligger, que abriu o placar, Pedro Vitor, que entrou em campo no segundo tempo e “acordou” o ataque azulino, e Ribamar, responsável pelo gol da vitória do Remo e por reacender a esperança azulina.

Motivado, agora o Remo precisa da vitória na próxima rodada contra o Figueirense-SC, fora de casa, no próximo sábado (27/7), para garantir um lugar entre os oito melhores da Terceirona e vislumbrar a classificação de forma mais concreta.

Primeiro tempo

Confortável em casa, o Clube do Remo começou a partida pressionando o CSA, com Pavani arriscando um chute ao gol nos primeiros instantes de jogo, em uma das várias oportunidades criadas pelo ataque do Leão nos primeiros dez minutos de bola rolando. Com “sede” de demonstrar a dominância no gramado do Mangueirão, a equipe azulina também não deixou muito espaço para os rivais alagoanos ficarem muito tempo com a bola.

Antes dos 30 minutos do primeiro tempo, dominando a área adversária, o elenco azulino Remo criou várias chances, mas, com jogadas mal finalizadas, não conseguiu concretizar nenhum gol. No entanto, em um escanteio cobrado aos 32’, o zagueiro Ligger, que voltou à titularidade do Leão após se recuperar de uma lesão, redimiu o ataque azulino e abriu o placar com um gol de cabeça.

Com mais confiança após o primeiro gol, o Remo continuou atacando na área do CSA e viu as oportunidades se ampliarem após a expulsão do zagueiro do azulão alagoano, Matheus Santos, que recebeu dois cartões amarelos na partida, sendo o segundo após cometer uma falta dura em Kelvin, do Clube do Remo, e com isso recebeu o vermelho e desfalcou o time visitante.

Nos últimos minutos do primeiro tempo, Diogo Batista bateu uma falta e, com uma confusão no meio da área, Rafael Castro mandou para o fundo do gol. No entanto, a arbitragem marcou falta e o segundo gol do Leão foi anulado, encerrando o primeiro tempo com o placar em 1 a 0 para os azulinos da casa.

Segundo tempo

Chegando ao segundo tempo com a vantagem de um gol e com um a menos no campo adversário, a zaga do Clube do Remo deu bobeira e não conseguiu segurar o ataque do CSA, abrindo espaço para o atacante Thiago Marques, que marcou para o azulão alagoano e empatou o jogo no começo do tempo.

Mesmo com a confiança abalada, o elenco do Leão continuou tentando ampliar o placar, com destaque para o lateral-direito Diogo Batista. No entanto, mesmo com um a menos, o CSA conseguiu pressionar o Remo em campo, e o atacante Thiago Marques quase marcou o segundo para o time alagoano em um contra-ataque, demonstrando a fragilidade na zaga da equipe da casa.

Após várias falhas do ataque, o técnico Rodrigo Santana resolveu fazer mudanças, com Pedro Vitor, Rodrigo Alves e Ribamar substituindo Kelvin, Guilherme Cachoeira e Ytalo. Com destaque para Pedro Vitor, que criou boas chances de gol, tentando colocar o Leão novamente na frente do placar.

Na equipe visitante, o goleiro Yuri Sena foi o grande destaque, defendendo grandes chances de gol do Remo, como um ataque de Jaderson e Rodrigo Alves, uma tentativa de bicicleta de Ribamar, e mais uma chance de Pedro Vitor, que não desistiu de atacar para tentar conquistar a vitória com o Leão.

E, surpreendendo a torcida, Ribamar calou os críticos e foi o responsável por garantir a vitória do Clube do Remo, marcando o segundo do Leão Azul nos últimos minutos do segundo tempo, completando dentro da rede o passe dado por Pedro Vitor e garantiu o placar positivo de 2 a 1 para o Remo.

Ficha técnica

Campeonato Brasileiro 2024 - Série C

Clube do Remo 2 x 1 CSA-AL - 14ª rodada

Local: Estádio do Mangueirão, em Belém

Data: segunda-feira (22/7)

Hora: 20h

Árbitro: Julio Cesar Pfleger (SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)

Quarto Árbitro: Gleika Oliveira Pinheiro (PA)

Gol: Ligger (32’ 1T), Ribamar (44’ 2T) (Clube do Remo); Thiago Marques (4’ 2T) (CSA-AL)

Cartão amarelo: Guilherme Cachoeira (Clube do Remo); Matheus Santos (2x), Gustavo Nicola (CSA-AL)

Cartão vermelho: Matheus Santos (CSA-AL)

Clube do Remo: Marcelo Rangel, Ligger, Marco Antônio (R. Castro), Matheus Anjos (Paulinho Curuá), Diogo Batista, Raimar, Jaderson, Pavani, Pedro Vitor (Kelvin), Rodrigo Alves (G. Cachoeira) e Ribamar (Ytalo).

Técnico: Rodrigo Santana.

CSA-AL: Yuri Sena, Raphinha, Matheus Mega, Matheus Santos, Roberto, Calebe Costa (Gustavo Nicola), Buga, Robinho (Lucas Marques), Matheus Buiate (Brayann), Vitor Leque e Tiago Marques.

Técnico: Higo Magalhães.