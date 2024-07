Com mudanças na titularidade, Remo está escalado para enfrentar o CSA no Mangueirão; veja

O Clube do Remo está escalado para o confronto desta segunda-feira (22/7), contra o CSA-AL, no Estádio do Mangueirão. Com mudanças já adiantadas pelo técnico Rodrigo Santana, o Leão deve tentar reverter a desvantagem após a derrota da última rodada no embate contra o Forroviária-SP.

De volta a titularidade estão o goleiro Marcelo Rangel e o lateral-esquerdo Raimar. Ligger, que estava lesionado, também volta a assumir seu lugar no time titular do Leão, e defende o time com Paulinho Curuá e Rafael Castro. Pavani e Jaderson serão os responsáveis pelo meio-campo do Remo, completando a formação 4-3-3, mostrando um Remo mais ofensivo para encarar o rival alagoano.

Veja a escalação completa do Leão:

VEJA MAIS

Remo e Ferroviária se enfrentam a partir das 20h, no Estádio do Mangueirão. A partida terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal OLiberal.com.