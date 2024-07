Na luta pela classificação, Remo leva CSA para o Mangueirão, onde o retrospecto também dificulta

Faltando seis rodadas para o fim da primeira fase da Série C, o Clube do Remo precisa bancar uma engenharia complexa que o eleve para o grupo dos oito primeiros colocados e assim manter vivo o sonho do acesso. Depois de 13 rodadas frequentando a parte inferior da tabela, mais do que fazer o dever de casa, o time de Rodrigo Santana precisa insurgir-se contra o próprio retrospecto e, para isso, a diretoria do clube resolveu fazer uma mudança drástica, tirando o próximo jogo do Baenão, onde o histórico recente deixa a desejar.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A estreia remista na Série C começou com derrota para o Volta Redonda, frustrando a torcida que compareceu em peso. Seria apenas o prenúncio do que estava por vir. Na quarta rodada veio a "forra", ao vencer o Floresta por 1 a 0, seguido de um empate sem gols contra o Tombense. Já na oitava rodada, outra derrota, desta vez para o ex-técnico Ricardo Catalá, comandando o São Bernardo. Ao todo, foram três vitórias, duas derrotas e um empate, longe de ser suficiente para ajudar o time a chegar em algum lugar que possa ser visto e lembrado.

Assim, a partida contra o CSA ganha o palco midiático do Mangueirão, que não recebe jogos de futebol desde o dia 27 de abril, quando o Paysandu enfrentou o Botafogo-SP, pela segunda rodada da Série B. Desde então, já foram quase três meses completos sem jogos de futebol no maior estádio do Pará. É lá que o Remo começará a sua reta final em busca de pelo menos mais 13 pontos, de acordo com as projeções matemáticas do site Chance de Gol.

VEJA MAIS



De acordo com o site, a equipe que somar ao final da primeira fase 29 pontos tem 80% de chance de avançar aos quadrangulares de acesso. Para alcançar essa pontuação, o Remo, que tem 16 pontos no momento, precisaria ter um aproveitamento de 72,3% nas rodadas que restam até o final do torneio. Para se ter ideia da dificuldade do feito azulino, o Athletic-MG, líder da Série C, tem aproveitamento menor do que o necessário para o Leão se classificar. Até o momento, o time mineiro conquistou 71% dos pontos disputados pela equipe.

Na Série C do ano passado, a qual os azulinos terminaram na 11ª posição, o time fez quatro jogos como mandante, vencendo dois, empatando um e perdendo outro, sem contar o Re-Pa, vencido pelo maior rival, que na ocasião detinha o mando da partida. Trocando em miúdos, a ida para o Mangueirão não garante o sucesso almejado, mas ao menos troca o ambiente, que poderá ter maior público, renda e festa. O próprio presidente do clube já havia sinalizado com a intenção. Com o desejo atendido, cabe ao time corresponder o investimento e manter vivo o sonho de voltar à Série B.