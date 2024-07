Com promoção, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o CSA no Mangueirão

O próximo compromisso do Remo na Série C é fora de casa contra a Ferroviária-SP. No entanto, o time azulino já está se preparando para o duelo entre o Leão Azul e o CSA-AL, que vai ocorrer no Mangueirão, na segunda-feira (22). Assim, com direito à promoção, o clube iniciou a venda de ingressos para o jogo válido pela 13º rodada da Terceirona.

Conforme divulgado pelo clube nas redes sociais, na compra de duas entradas para a arquibancada, os ingressos saem por R$ 50. O valor normal dos bilhetes é de R$ 30. A promoção vai do dia 10 de julho até o 14 de julho.

Além da arquibancada, tem ingressos para a área de cadeiras e camarotes, que custam R$ 60 e R$ 80, respectivamente.

Os torcedores azulinos podem adquirir os ingressos por meio do site IngressoSA ou nas lojas oficiais do Remo na Região Metropolitana de Belém.

Estudantes têm direito à meia-entrada mediante a apresentação da carteira de estudante. Sócio torcedores adimplentes possuem acesso liberado ao jogo.

Panorama

Atualmente, o Leão Azul está na 10ª posição da tabela, com 16 pontos, e ainda sonha com a classificação. A equipe azulina está embalada por duas vitórias seguidas e vai encarar a invicta Ferroviária na segunda-feira (15), em Campos Maia, às 20h, em busca do terceiro triunfo consecutivo.

O CSA é adversário direto do Remo na briga por uma vaga no G-8. O clube alagoano está na 11ª colocação, com 14 pontos, e está embalado por três triunfos seguidos.

A partida entre o Remo e CSA-AL ocorre na segunda-feira (22), no estádio Mangueirão, às 20h. O duelo terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance de OLiberal.com.