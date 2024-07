Governo do Estado confirma patrocínio para clubes paraenses e dupla Re-Pa mira contratações

O Governo do Estado realizou na manhã desta quarta-feira (10) a cerimônia de assinatura da ordem para a continuidade do patrocínio do Banpará aos clubes paraenses que disputam o Campeonato Brasileiro. O evento, realizado no Mangueirão, contou com a participação do Governador do Pará, Helder Barbalho, e dos presidentes do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, e do Paysandu, Mauricio Ettinger.

O patrocínio garante à dupla Re-Pa um investimento de R$ 2 milhões para serem utilizados em contratações e em outros setores do clube. Em entrevista para a repórter Wellyda Farias, da Rádio Liberal Mais, os presidentes dos clubes falaram sobre a importância do dinheiro para o desenvolvimento dos times.

"É fundamental. A janela [de transferência] está abrindo hoje [quarta-feira], nós já apresentamos quatro jogadores e a gente vai usar esse dinheiro da melhor forma possível para reforçar o elenco", declarou Maurício Ettinger, dirigente do Paysandu.

O dirigente do Leão Azul, Antônio Carlos Teixeira, também destacou que o dinheiro que vai entrar em caixa vai ajudar o time e será usado para possíveis novas contratações.

"É importante essa consolidação da parceria com o banco do Estado do Pará. Momento em que nós temos que priorizar a janela e nós temos condições de investir um pouquinho mais e contratar [para] aquelas posições que estão carentes no nosso plantel", destacou Tonhão.

Vale destacar que, na última terça-feira (9), Tonhão disse, também para a Rádio Liberal Mais, que a equipe azulina iria anunciar reforços até o final desta semana.

Parcela única

De acordo com os presidentes, os clubes vão receber os R$ 2 milhões em parcela única, já na próxima semana. A expectativa é que o dinheiro caia o mais rápido possível para ser convertido em investimentos.

Atualmente, quatro clubes paraenses são contemplados com o patrocínio do Banpará: Paysandu, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, o Remo, na Terceira Divisão do Brasileirão, o Águia de Marabá e Cametá, que estão na Quarta Divisão.

A iniciativa do estado de apoio ao futebol paraense já dura 15 anos. O Banpará é o patrocinador oficial do Campeonato Paraense desde 2009 e, em 2021, expandiu o apoio para a disputa nacional.