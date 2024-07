Mangueirão deve receber jogos da dupla Re-Pa em julho e agosto; saiba mais

O Mangueirão vai voltar a receber jogos! Com mudanças de local, a dupla Clube do Remo e Paysandu deve realizar jogos da Série B e C do Brasileirão no Colosso do Bengui. O Estádio emblemático já não recebe jogos em seu gramado há quase três meses. A informação foi confirmada por uma fonte ao Núcleo de Esportes de O Liberal.

A primeira partida a ocorrer no Mangueirão deve ser entre Remo e CSA-AL, pela 20ª rodada da Série C, no dia 22 de julho. O jogo já havia tido mudanças, quando passou do domingo (21/7), para a segunda-feira (22/7). A bola está prevista para rolar a partir das 20h.

Enquanto a partida do Papão no Colosso do Bengui deve ser contra o Santos, pela 20ª rodada da Série B. Prevista para ocorrer ainda no começo de agosto, a partida sem data e horário definido.

O Estádio do Mangueirão não recebe jogos de futebol desde o dia 27 de abril, quando o Paysandu enfrentou o Botafogo-SP, pela segunda rodada da Série B. Desde então, já serão quase três meses completos sem jogos de futebol no maior estádio do Pará.

A expectativa agora é que as torcidas azulina e bicolor lotem o Colosso para assistir aos jogos das próximas rodadas das Séries B e C.

Atualmente, o Clube do Remo ocupa a 10ª posição na tabela da Terceirona, com 16 pontos, e briga por uma vaga no G-8 para garantir a classificação para a próxima fase da competição. Enquanto o Paysandu é o 15º colocado na Série B, com 17 pontos, brigando para reverter a fase de altos e baixos na Segundona.