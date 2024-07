Confirmado! Paysandu fecha contratação de lateral-esquerdo que estava no futebol português

O Paysandu confirmou, nesta quarta-feira (10/7), a contratação do lateral-esquerdo Keffel Alvim, de 24 anos. O jogador estava atuando no Torreense, de Portugal, e chega emprestado para disputar a Série B com o Papão, para atuar em uma posição em que o técnico bicolor, Hélio dos Anjos, pedia reforços.

Keffel tem passagens pelo São Caetano-SP, Retro-PE e pelos também português Trofense. O novo atleta bicolor já está em Belém, onde desembarcou na semana passada, já realizou os exames necessários e está treinando normalmente com o restante do elenco do Paysandu.

VEJA MAIS

Em entrevista disponibilizada no site do clube, o lateral afirmou que está ansioso para atuar com o Paysandu pelo restante da temporada.

“Fui muito bem recebido. Ainda tive pouco contato com os jogadores, porque quando cheguei o time viajou logo depois, mas já deu para ver como as coisas funcionam aqui. Estou ansioso, não vejo a hora de jogar logo e contribuir com o time”, disse.

Keffel pode ser mais uma peça disponível para o técnico Hélio dos Anjos na partida contra o Ceará-CE, na próxima sexta-feira (12/7), caso seu nome saia no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O jogo rola a partir das 21h30, no Estádio da Curuzu, com cobertura completa, Lance a Lance, no portal OLiberal.com.