Abriu a janela de transferências: veja quem chega no Paysandu

Está aberta a janela de transferências! Nesta quarta-feira (10/7), iniciou oficialmente mais um período para contratações para os clubes da Série A e B do Campeonato Brasileiro. A segunda janela de transferências de 2024 dá a oportunidade aos times de reforçarem seus elencos até o dia 2 de setembro, e o Paysandu já está com foco total em adicionar novos integrantes à equipe bicolor.

Ao todo, a equipe bicolor já confirmou quatro novas contratações para seguir na Série B. Foram eles: o atacante Paulinho Bóia, o meia Cazares e o mais recente confirmado, o atacante argentino Benjamín Borasi.

Segundo o presidente do Papão, Maurício Ettinger, o time estaria ainda tem negociações lateral-esquerdo Keffel Alvim, de 24 anos, que atualmente está no futebol português, defendendo o Torreense. Nesta quarta, em entrevista para a repórter Wellyda Farias, da Rádio Liberal+, Ettinger confirmou ainda que já existem quatro contratações certas, podendo o zagueiro ser o quarto acerto da equipe bicolor.

Após o fechamento da janela de transferências, o Paysandu pode contratar jogadores que estejam sem contratos que tenham rescindido com seus últimos clubes antes da janela fechar. Existem também exceções concedidas pela Fifa, como para atletas que rescindiram contrato sob a lei Pelé.

VEJA MAIS

Saiba mais sobre os jogadores recém-chegados no Paysandu:

Paulinho Bóia (atacante/lateral)

Anunciado no início do mês de junho, o atacante, de 25 anos, chega ao Paysandu com uma larga experiência no São Paulo, principal clube por onde passou. A expectativa é que o nome de Bóia saia no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até quinta-feira (11/7), para que ele esteja à disposição do técnico Hélio dos Anjos na partida contra o Ceará-CE, na próxima sexta-feira (12/7), na Curuzu.

(Jorge Luís Totti/Paysandu) (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Juan Cazares (meia/atacante)

O equatoriano de 32 anos, que já estava disputando a Série B com o Santos-SP, chega no Paysandu como a principal contratação do clube bicolor até o momento. Assim como Paulinho Bóia, Cazares deve esperar a contratação ser confirmada no BID para ter a oportunidade de entrar em campo na partida contra o Ceará-CE.

(Divulgação / Paysandu) (Divulgação / Paysandu)

Benjamín Borasi (atacante)

Segundo estrangeiro contratado pelo Paysandu na janela de transferências, e quarto da temporada, Borasi, de 26 anos, chega ao clube para disputar a Série B após deixar o São Luiz-RS. O jogador chegou à Belém na madrugada da última terça-feira e ainda não se sabe se ele poderá entrar em campo na próxima partida do Papão.

Keffel Alvim (lateral-esquerdo)

Ainda não confirmado, o jogador estaria com negociações avançadas com o Paysandu, de acordo com o presidente Maurício Ettinger. O jogador, de 24 anos, tem passagens pelo São Caetano-SP, Retro-PE e pelos portugueses Trofense e Torreense.

(Peter Spartk/Kapta+) (Peter Spartk/Kapta+)