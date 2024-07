Sem tempo a perder, Remo encara o CSA em Belém sonhando com vaga no G8 da Série C

Clube do Remo e CSA se encontram na noite desta segunda-feira (22), pela 14ª rodada da primeira fase da Série C. Os azulinos, que ainda sonham com a classificação à próxima fase, precisam vencer bem para tirar a diferença que os separa do G8. A partida começa às 20 horas, direto do Mangueirão. Dois pontos e três posições separam os adversários na tabela. O Leão Azul tem 16 e é o 10º, enquanto o Alviceleste Alagoano soma 14, na 13ª posição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O Remo chega para essa partida com 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos cinco jogos. Do outro lado, o CSA vem de uma série de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Durante a semana de treinos, a comissão técnica remista fez uma série de ajustes no time para contornar a exibição contra a Ferroviária, após sair na frente e ter tomado dois gols em cinco minutos. Rodrigo Santana não escondeu a chateação com o desempenho e já acenou mudanças entre os titulares, sobretudo na defesa. Marcelo Rangel retorna ao gol junto a Raimar, que reassume a lateral-esquerda. Outra mudança que está em vias de fato é a saída de Rafael Castro da zaga, cedendo o lugar a Ligger. A troca da comissão vem sendo desenhada desde a reapresentação do time, no início da semana.

VEJA MAIS



Apesar das mudanças, também existem as baixas. Ao todo, existem seis jogadores "pendurados" com dois cartões amarelos, e, caso tomem mais um, serão suspensos por um jogo. São eles: Diogo Batista, Adson, Pavani, Paulinho Curuá, Matheus Anjos e Ribamar. A preocupação da comissão técnica é maior, sobretudo, com os jogadores que frequentam o time titular. Diogo Batista, Pavani e Paulinho Curuá tem sido peças utilizadas rotineiramente pelo técnico Rodrigo Santana. A seis rodadas do fim da primeira fase, o Remo precisa de pelo menos 13 dos 18 pontos que estão em jogo. Portanto, a ordem esta noite é vencer e dificultar a perda de pontos nos jogos seguintes. Segundo as estatísticas do site Chance de Gol, o Remo tem 26,0% de probabilidade de classificação, contra apenas 1,4% para o rebaixamento.

O CSA busca recuperação após a derrota para o Floresta no último domingo, preparando-se para enfrentar o Remo com mudanças na equipe. Com o zagueiro Eduardo Biazus suspenso, Matheus Mega é o favorito para formar a dupla de zaga com Matheus Santos. Nas laterais, Lucas Marques e Roberto seguem como titulares, enquanto o meio-campo deve contar com Gustavo Nicola, Buga e Brayann. Recuperado de um quadro viral, o atacante Gustavinho trabalhou normalmente no CT Gustavo Paiva e embarcou com a delegação azulina. Provavelmente, será mantido no time titular, mas também existe a opção de Robinho, recém-contratado.

Ficha Técnica

Data: 22/07/2024

Hora: 20h

Local: Mangueirão

Árbitro: Julio Cesar Pfleger (SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)

Quarto Árbitro: Gleika Oliveira Pinheiro (PA)

Remo: Marcelo Rangel; Diogo Batista, Bruno Bispo, Raimar; Ligger; Paulinho Curuá, Pavani, Marco Antônio, Kelvin; Ytalo e Jaderson.

Técnico: Rodrigo Santana

CSA: Yuri Sena; Lucas Marques, Matheus Santos, Matheus Mega e Roberto; Gustavo Nicola, Buga e Brayann; Vitor Leque, Gustavinho (Robinho) e Tiago Marques.

Técnico: Higo Magalhães