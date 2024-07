Após anunciar atacante, Remo se aproxima de fechar com lateral e volante para a Série C; confira

Além da contratação do atacante Rodrigo Alves, anunciada na última sexta-feira (19), o Remo está próximo de fechar mais dois jogadores para a sequência da Série C do Brasileirão. Segundo apuração do Núcleo de Esportes de O Liberal, o lateral-direito Sávio, que está no futebol português, e o volante Bruno Silva, ex-Botafogo, já estão em Belém e devem assinar contrato em breve.

A movimentação no mercado é algo aguardado pelos torcedores azulinos. Por mais que não estivesse impedido de contratar, o Remo preferiu aguardar a abertura da janela de transferência da Série B para trazer jogadores de maior calibre. Mais reforços, inclusive, devem aparecer no Baenão em breve.

Caras novas

Sávio, lateral-direito que está na mira do Remo (Divulgação/ Rio Ave)

Os dois jogadores contratados tem bastante rodagem no futebol brasileiro, mas Sávio é único que tem experiência internacional. Após boas temporadas no América-MG, o lateral-direito de 29 anos foi vendido ao Rio Ave-POR, em 2020. Pela equipe portuguesa, o jogador disputou 49 partidas em quatro temporadas. No meio da passagem por Portugal, o jogador voltou ao Brasil, onde atuou seis meses pelo Goiás.

Já Bruno Silva, de 37 anos, acumula passagens relevantes por grandes clubes brasileiros. O jogador apareceu no cenário nacional em 2008, pelo Avaí-SC e desde então rodou por várias equipes das séries A e B. Entre elas estão Athletico-PR, Ponte Preta-SP, Chapecoense-SC, Cruzeiro-MG, Internacional-RS, Fluminense-RJ e Botafogo-RJ. Foi no alvinegro carioca, inclusive, onde o jogador viveu o melhor momento da carreira, marcando 11 gols em 110 jogos e disputando a Copa Libertadores.

O último clube de Bruno Silva foi o Paraná-PR. Lá, o volante atuou em cinco partidas na disputa da Segunda Divisão estadual, que terminou com acesso do Tricolor Paranaense.

Regularizado

Ainda não anunciados oficialmente, Sávio e Bruno Silva não devem jogar pelo Leão na segunda-feira (22), diante do CSA-AL, pela Série C. Por outro lado, o atacante Rodrigo Alves, recém-contratado, já foi regularizado e pode estrear. A tendência é que ele esteja entre os titulares da partida que será disputada no Mangueirão, às 18h.