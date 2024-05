VÍDEO: Torcida do Remo xinga Ribamar na saída do gramado e arremessa copos nos atletas

O empate em 0 a 0 contra o Tombense-MG, pela 5ª rodada da Série C, deixou a torcida do Remo na bronca com o time, mas principalmente com o atacante Ribamar. O jogador perdeu um pênalti no jogo e, no momento da descida dos atletas para o vestiário, após a partida, a torcida não perdoou e xingou muito Ribamar, além de arremessar copos com líquidos nos jogadores.

Em vídeo gravado pelo perfil Chaves Remista, os torcedores não aliviaram nas críticas o atacante Ribamar. Os poucos gols, a situação do Remo em casa e as finalizações erradas do atacante, fizeram com que a torcida direcionasse os cantos todos para o atleta de 26 anos, que teve passagens por Vasco da Gama-RJ, América-MG, Botafogo-RJ, Athletico-PR, além de Chapecoense-SC e Náutico-PE.

Essa não foi a primeira vez em que a torcida do Remo ficou na bronca com Ribamar. Nos clássicos contra o Paysandu, em especial nos jogos das semifinais da Copa Verde, Lucas Ribamar perdeu três chances claras de marcar contra o rival azulino. No final, Ribamar saiu vaiado e foi bastante criticado pelo torcedor nas redes sociais e o Remo acabou eliminado pelo Paysandu nas cobranças de pênaltis.

No Remo, na atual temporada, Ribamar esteve presente em 19 partidas e balançou as redes duas vezes, porém, os números de gols do atacante em toda a carreira não são nada animadores. A sua melhor temporada ocorreu em 2015, quando ainda era Su-20 do Botafogo-RJ e marcou seis vezes. Como profissional, seu melhor ano foi em 2017, no Athletico-PR, quando fez cinco gols.