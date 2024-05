Virou meme! Torcedor do Remo vira as costas e grava pênalti perdido de Ribamar; VÍDEO

O pênalti perdido pelo atacante Ribamar, do Remo, no empate em 0 a 0 contra o Tombense-MG, no Baenão pela Série C, rendeu memes, tanto do atacante do Remo, quanto de torcedores. Um azulino, que estava acompanhando a partida no Baenão, decidiu ficar de costas para o gramado na hora da cobrança e gravar o gol que não aconteceu.

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais e o torcedor. A reação e o silêncio da torcida após o pênalti perdido, retratam o momento ruim do Remo na Série C do Campeonato Brasileiro. O Leão venceu apenas uma partida na competição e em casa, perdeu pontos importantes no empate diante do Tombense e também na derrota para o Volta Redonda-RJ.

A próxima partida do Remo na Série C será diante do Náutico, no sábado (25), às 17h, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), pela 6ª rodada. O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e pela Rádio Liberal +.