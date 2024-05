Fim de linha? Remo tenta acordo e Ribamar pode deixar o clube nesta semana

O Remo vive um momento conturbado e a pressão em cima do atacante Lucas Ribamar, parece que terá um ponto final. A diretoria do Leão Azul busca encerrar o vínculo com o jogador, que é apontado pela torcida, um dos pilares da má fase azulina dentro de campo. A informação foi confirmada por uma fonte interna do clube ao O Liberal.

Ribamar, de 27 anos, esteve em campo com a camisa do Remo em 19 partidas e marcou dois gols, porém, o atacante perdeu várias chances de marcar ao longo dos jogos e isso irritou a torcida azulina e parte da diretoria. Criticado desde que foi cogitada a contratação, por ter um passado de gols perdidos por onde passou, Ribamar aumentou a tensão entre torcida e ele, ao pedir a bola de Pedro Vitor e perder um pênalti na partida da última rodada da Série C, no empate em 0 a 0 contra o Tombense-MG, no Baenão.

Após a partida o jogador foi bastante xingado pela torcida do Remo, na saída para o vestiário. Os torcedores não pouparam críticas ao atleta e chegaram a jogar copos com líquidos nele e em outros jogadores. Na carreira, Lucas Ribamar coleciona gols perdidos por onde passou e é lembrado por várias torcidas como o “Inimigo do gol”. A decisão da diretoria de romper o contrato com Ribamar é que le não possui clima para continuar no clube, por tudo que vem ocorrendo dentro e fora das quatro linhas.

O clube ainda não informou diretamente o jogador, porém, pelo que foi informado à equipe de O Liberal, isso deve ocorrer nos próximos dias. O staff do atleta já conversou com a diretoria azulina e a definição da saída de Lucas Ribamar do Leão Azul está próxima.