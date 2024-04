Torcida do Remo fica na bronca com gols perdidos no Re-Pa: ‘Nosso maior adversário foi o Ribamar’

Com três chances claras de gols, Ribamar passou em branco no primeiro clássico contra o Paysandu, válido pela semifinal da Copa Verde. A partida terminou 0 a 0 e o torcedor azulino não perdoou o atacante nas redes sociais e não pouparam o jogador de críticas.

Na rede social “X”, antigo Twitter, vários torcedores criticaram o jogador, que teve as melhores chances no Re-Pa, mas não conseguiu balançar a rede do Paysandu. Entre os comentários, muitos torcedores pediram a saída do jogador do elenco azulino, outros brincaram com a situação afirmando que o maior adversário do Remo na partida foi o próprio Ribamar.

Carreira

Ribamar, de 26 anos, iniciou a carreira no Botafogo-RJ e jogou também pelo Athletico-PR, Vasco da Gama-RJ, América-MG, Ponte Preta-SP, Chapecoense-SP e Náutico-PE. O atleta também atuou fora do país, jogando na Alemanha, Egito e Arábia Saudita. O jogador foi contratado pelo ´Remo, através do executivo Sérgio Papellin. Com a camisa azulina, Ribamar esteve em campo 12 vezes e marcou dois gols.

Retrospecto tímido

A temporada em que o jogador marcou mais gols na carreira foi em 2015, quando estava no Sub-20 do Botafogo. Neste ano Ribamar balançou as redes seis vezes em 15 jogos. Nas outras temporadas o máximo de gols que fez foi cinco, em 2017, quando defendia o Furacão. Já em 2019 e 2020, pelo Vasco e em 2022 e 2023 jogando pela Ponte Preta e Chapecoense, Ribamar fez quatro gols por temporada. Com a camisa do Remo, o jogador foi titular em 11, das 12 partidas que disputou.