Remo: Morínigo elogia primeiro tempo e reclama de gols perdidos no Re-Pa: 'Não podemos desperdiçar'

O empate em 0 a 0 com o Paysandu, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Verde, não agradou o técnico do Remo, Gustavo Morínigo, principalmente pelo volume de jogo do Leão Azul no primeiro tempo, em que o time azulino abusou de gols perdidos e que foi cobrado pelo treinador. Para o técnico paraguaio, o Remo não pode desperdiçar tantas chances em um clássico. O comandante azulino já projeta o Re-Pa do próximo domingo, pela final do Parazão.

“Foi um primeiro tempo bem jogado, tivemos muitas chances de marcar gols, mas não fizemos. Não podemos desperdiçar o momento e o nosso momento foi o primeiro tempo. As contusões a cada jogo estamos sentindo as contusões, nós temos um dia a menos de recuperação e Jaderson, que vinha a jogando por contusão e o Vidal foi cãibras mais por falta de ritmo. Tivemos um primeiro tempo bom e no segundo caímos fisicamente e eles [o Paysandu], possui uma boa equipe”, disse.

VEJA MAIS

O comandante azulino terá que solucionar algumas questões no elenco, já que o Leão vem, sofrendo por contusões. Morínigo citou alguns atletas e pensa em contar com a volta de Matheus Anjos, meia que vinha atuando, mas que ficou de fora da partida com quadro viral.

“Temos que observar a recuperação de cada um, tivemos muitas trocas na equipe, como o Ytalo que ficou no banco. Vamos tentar recuperar o Marco Antônio, o Matheus dos Anjos, que era um jogador que estava tendo oportunidades. As dificuldades estão ocorrendo e não podemos colocar como desculpa. É uma final e precisamos ir a campo com o que temos para esse momento, independente de quem esteja bem, cansado ou com sobrecarga por conta dos jogos. Temos que fazer um grande esforço”, falou.