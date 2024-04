Demitido do Remo, técnico Ricardo Catalá fecha com adversário do Leão na Série C

O técnico Ricardo Catalá, de 41 anos, não passou muito tempo sem emprego. O treinador já possui um novo clube para trabalhar. Catalá fechou com São Bernardo, equipe que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro e será adversário do Leão Azul na disputa da competição nacional.

O anúncio de Ricardo Catalá foi feito pelo Tigre nas redes sociais do clube. Catalá volta a comandar um clube um clube paulista na carreira, após passagens pelo Red Bull Brasil-SP, Mirassol-SP, Guarani-SP e o próprio São Bernardo, equipe que dirigiu em 2021.

Ricardo Catalá teve duas passagens pelo Remo. A primeira ocorreu no ano passado, quando assumiu o clube paraense após a demissão do Marcelo Cabo, com o Leão na lanterna da Série C. O treinador conseguiu livrar o Remo do rebaixamento e ainda chegou a ter chances de classificação até a penúltima rodada. Após o termino da Série C, o treinador deixou o clube, já que o Leão estava atravessando um processo eleitoral.

Após a confirmação de Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, como presidente do Remo, o técnico Ricardo Catalá teve seu retorno ao clube azulino confirmado. Nesta segunda passagem, Catalá participou ativamente da formação do elenco, mas em campo o time não conseguiu engrenar e, após eliminação na primeira fase da Copa do Brasil para o Porto Velho-RO e tropeços diante da Tuna e São Francisco no Baenão e muito protesto por parte da torcida, Catalá teve seu contrato encerrado com o Remo.