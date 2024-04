Torcidas do Remo e do Paysandu prometem 'batalha' de mosaicos e grande festa; saiba como ajudar

Os clássicos entre Remo x Paysandu tanto pela semifinal da Copa Verde, quanto nas finais do Parazão, prometem grandes festas nas arquibancadas do novo Mangueirão. As torcidas do Leão e do Papão preparam uma “batalha” de mosaicos e a arrecadação para os projetos já iniciou.

Remo

Pelo lado do Remo, a maior torcida organizada do clube, prepara uma grande festa para os clássicos, porém, no Re-Pa desta quarta-feira (3), não terá mosaico, porém nas outras partidas pretendem colocar em prática mosaico e levantar um bandeirão nas arquibancadas do Colosso do Bengui. A informação foi confirmada pela equipe de O Liberal junto à assessoria da torcida, que informou que o torcedor azulino terá surpresas nos outros clássicos.

“Amanhã [clássico de ida da semifinal da Copa Verde] não teremos mosaico, será outra festa. E nos próximos jogos será surpresa, de acordo com a postagem em nossas redes sociais. Temos uma meta [de valores a ser arrecadado], mas não iremos divulgar, pois isso atrapalha na arrecadação. Após a festa, iremos divulgar as prestações de contas”, informou.

Mosaico do Remo no clássico do Parazão deste ano (Fábio Will / O Liberal)

Assista ao mosaico do Remo no primeiro Re-Pa de 2024

Como ajudar?

A arrecadação para os mosaicos e bandeirão pelo lado do Remo podem ser feitas através do Pix: junioralltech@hotmail.com, Banco Caixa Econômica Federal, no nome de Benedito Silva Rosário Júnior.

Paysandu

Já no lado B do novo Mangueirão, a torcida do Paysandu também se mobiliza para preparar uma grande festa. A Comissão de Festa Bicolor, responsável pela elaboração de vários mosaicos no Colosso do Bengui, promete surpresas nos clássicos do dia 10 e 14. A equipe de O Liberal conversou com Thyago Andrade, diretor da Comissão de Festa Bicolor que deu detalhes sobre a arrecadação e o projeto. A intenção é ter um mosaico mais uma bandeira 3D.

“Teremos dois mosaicos nos dias 10 e 14 de abril [jogo de volta da Copa Verde e segundo jogo da final do Parazão]. Nesse primeiro momento estamos realizando a arrecadação para ajudar a pagar os custos dessas festas. Estamos trabalhando com duas metas, a primeira é arrecadar R$ 15 mil para o primeiro projeto, que consiste em mosaico tradicional com placas. Já a segunda meta é R$ 35 mil, em que teremos u, mosaico tradicional mais uma bandeira 3D”, disse.

Mosaico do Paysandu no primeiro Re-Pa deste ano (Thiago Gomes / O Liberal)

Assista ao mosaico do Paysandu no primeiro Re-Pa de 2024

Como ajudar?

A arrecadação para os mosaicos e bandeira 3D pelo lado do Paysandu podem ser feitas através do Pix: comissaodefestabicolor@gmail.com, Banco Nubank, no nome de Thyago Yuri Gomes Andrade.

Outra opção de arrecadação é o “apoio máster”, com a logo nas placas. Interessados entrar em contato nos números (91) 98227-4314 ou (91) 98551-0550.