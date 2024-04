Re-Pa: veja quanto pode custar assistir aos quatro jogos seguidos entre Remo e Paysandu

Remo e Paysandu vão ter uma maratona de clássicos Re-Pa. Os times se enfrentam quatro vezes, pela decisão do Campeonato Paraense e pela semifinal da Copa Verde, em um intervalo de apenas 12 dias. O primeiro duelo é nesta quarta-feira (3), no Mangueirão, pelo torneio regional.

O Re-Pa é o clássico mais disputado do mundo e mexe com os torcedores da capital paraense. Por isso, os ingressos são disputados para os confrontos.

VEJA MAIS

Além disso, pelo apelo, as entradas acabam sendo mais caras que a de um jogo normal. Sendo assim, o Núcleo de Esportes de OLiberal.com fez uma estimativa de quanto custaria acompanhar aos quatro clássicos, levando em consideração os valores de ingressos divulgados e outros custos.

Ingressos

O valor mínimo dos ingressos anunciados pelos clubes foi de R$ 40, para o setor das arquibancadas. Mas, também há a opção de cadeira, que custa R$ 80 e, do lado do Paysandu, o clube também disponibiliza o setor de louge custando R$200.

Alimentação

Dentro do Mangueirão, os valores de água, comida e refrigerantes são sempre mais altos. Por exemplo, um hambúrguer no estádio custa em média R$ 25, a pipoca pequena R$ 10, refrigerante R$ 8 e a água varia entre R$ 8 e R$ 10.

Para economizar, a solução é aproveitar para comer e beber fora do estádio. Por exemplo, vários ambulantes vendem comidas no local. Os famosos churrasquinhos custam em média R$ 3, com ofertas de quatro por R$ 10.

Estacionamento

Para quem quiser ir de transporte próprio, o estacionamento para o clássico Re-Pa está sendo vendido antecipadamente por R$ 30 para carros e R$ 20 para motos. Já no dia do jogo, o ingresso vai custar R$ 50 e R$ 40 para os veículos.

A outra opção é ir de transporte público. O estádio do Mangueirão possui paradas de ônibus próximas e uma estação do BRT - que pode funcionar no dia do clássico. Ambas as passagens custam R$ 4.

Quanto custa ir para os quatro clássicos Re-Pa?

Considerando os preços atuais, para um torcedor acompanhar o clássico da arquibancada, beber duas água, comer um hambúrguer, tomar um refrigerante e pagar estacionamento para carro ele vai ter que gastar R$ 123, assim, para ir nos quatro jogos, seria preciso desembolsar R$ 492.

Ingresso arquibancada: R$ 40

Alimentação: Água, comida e refrigerante: R$ 53

Estacionamento carro: R$ 30

Total: R$ 123 por pessoa (R$ 492 para os quatro jogos)

Ingresso cadeira: R$ 80

Alimentação: Água, comida e refrigerante: R$ 53

Estacionamento carro: R$ 30

Total: R$ 163 por pessoa (R$ 652 para os quatro jogos)