Remo aguarda definição da CBF para transmissão do Re-Pa no canal da RemoTV

Paysandu X Remo Iniciam nesta quarta-feira (3), às 20h, no Mangueirão, em Belém, a disputa por uma vaga na grande final da Copa Verde 2024. E o clássico Re-Pa ferve nos bastidores e um dos assuntos é a transmissão da partida em seus respetivos canais no Youtube. O Paysandu já afirmou que irá cobrar pela transmissão através da PapãoTV, já o Remo aguarda uma definição da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para saber se poderá transmitir a partida, já que o mando é do Paysandu.

A informação foi confirmada ao O Liberal pelo vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves. O clube azulino quer transmitir o clássico Re-Pa de graça em seu canal, mesmo não tendo o direito, já que o Paysandu é o mandante da partida e possui o poder de negociar ou vetar a transmissão. O Remo se baseia em transmitir o jogo pelo fato de não ter uma empresa que tenha comprado o direito de transmissão da CBF e, que a instituição detém o poder de liberar ou não a transmissão da partida.

Paysandu

A equipe de O Liberal entrou em contato com o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, sobre essa situação, que informou que também aguarda um posicionamento da CBF, se será ou não liberada a transmissão. Ontem o mandatário bicolor informou ontem ao O Liberal, que a transmissão irá ocorrer pela PapãoTV, mas que será cobrado o valor de R$7.99 para que o torcedor tenha acesso ao jogo.

Negociações

A equipe de O Liberal apurou ainda que existe uma possibilidade da CBF negociar a transmissão da partida com alguma empresa de comunicação ou streaming e que as semifinais sejam transmitidas em TV aberta.