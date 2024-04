Paysandu tem desfalques para o Re-Pa e jogadores que ainda não estrearam; saiba detalhes

O Paysandu tem quatro clássicos Re-Pa pela frente. O primeiro é nesta quarta-feira (3), no Mangueirão, a partir das 20h, na partida de ida válida pela semifinal da Copa Verde. Para o jogo, a equipe alviceleste terá alguns desfalques, mas o técnico Hélio dos Anjos tem peças inéditas no elenco para poder contar.

Os dois principais desfalques no elenco do Papão são: o lateral-esquerdo Kevyn, que foi expulso contra o Manaus, e o volante Leandro Vilela, suspenso pelo terceiro cartão amarelo na partida contra o Águia de Marabá.

Um possível substituto para Vilela é o novato Carlos Maia, volante recém-contratado pelo clube bicolor, que pode estrear na Copa Verde ou Parazão, aguardando apenas uma oportunidade de Hélio dos Anjos. Outra peça recém-chegada ao Papão é o meia Brendon, que também aguarda para estrear com a camisa bicolor.

VEJA MAIS

O zagueiro Yerferson Quintana, anunciado na sexta-feira passada, não pode mais ser inscrito na Copa Verde e no Parazão, então só deve estrear com a equipe na Série B do Campeonato Brasileiro, prevista para iniciar no dia 20 de abril. O primeiro adversário do Papão na competição é o Santos-SP, e a partida deve ser na casa do adversário paulista.