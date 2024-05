Paysandu empresta zagueiro a time que disputa segunda divisão Carioca

O Paysandu divulgou nesta sexta-feira (03/04) o acerto do empréstimo do zagueiro Lucca Carvalho ao Serrano, time que disputa a Série A2 do Campeonato Carioca. O contrato de empréstimo do jogador, de 21 anos, vai até novembro deste ano.

Natural do Rio de Janeiro, Carvalho já chegou a atuar no Serrano em outra oportunidade, em 2022, na equipe Sub-20 do clube carioca.

Com contrato com o Paysandu até 2025, ele chegou à equipe bicolor em 2023, para atuar com o time Sub-20 do clube. No entanto, ganhou destaque e conseguiu uma oportunidade com o elenco principal do técnico Hélio dos Anjos.

Em janeiro deste ano, o zagueiro comemorou o primeiro gol profissional da carreira, vestindo a camisa azul-celeste. Na oportunidade, ele atuou como lateral-direito no amistoso entre Tuna Luso e o Paysandu, saindo do banco de reservas no segundo tempo de jogo, e garantindo a vitória do Papão por 2 a 1.

“Muito feliz. Não costumo fazer gols. No sub-20, duas bateram na trave. Foi muito difícil fazer, mas aqui no profissional veio o gol. Cheguei a pouco tempo, mas é um sonho. A gente que é da base sempre quer jogar no profissional”, disse na época.