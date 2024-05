Criticado pela torcida, volante é dispensado do Paysandu em dia de jogo pela Série B

O Paysandu anunciou mais uma dispensa nesta temporada. Quem sai do clube desta vez é o volante Gabriel Bispo, de 27 anos. Em nota oficial publicada pelo clube nesta sexta-feira (3), dia da partida contra o Avaí-SC, pela Série B, a rescisão contratual ocorreu em comum acordo entre as partes.

Contratado no início da temporada pelo Paysandu, Gabriel Bispo atuou pelo KuPS, da Finlândia, nos dois últimos anos. Antes de jogar na Europa, o jogador tinha passagens por equipes tradicionais da Segunda Divisão do Brasil, como o Vitória-BA e o Juventude-RS. No entanto, o bom currículo não fez com que o jogador fosse imune a críticas da torcida em Belém.

No Papão, o jogador até começou como titular no início da temporada. Porém, desempenhos ruins, sobretudo nos clássicos contra o Remo, fizeram com que o jogador perdesse a confiança da comissão técnica e da torcida. O último dos 16 jogos do atleta pelo Papão ocorreu diante do Santos-SP, pela primeira rodada da Segundona. Na ocasião, o volante falhou em jogada que originou o segundo gol do Peixe na vitória por 2 a 0.

Gabriel Bispo não é o primeiro dispensado do Paysandu na temporada. Nos últimos 30 dias, o Papão já havia dispensado outros dois jogadores. No início de abril, o clube anunciou a saída do lateral-esquerdo Geferson, de 29 anos, que fez apenas três partidas pelo clube. Nesta semana, quem saiu foi o zagueiro Naylhor, de 36 anos, quem nem havia estreado nesta temporada.

Série B

Nesta sexta, o Papão encara o Avaí-SC, na Curuzu, a partir das 19h. A partida, que será válida pela terceira rodada da Série B, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com. O Papão inicia a rodada na 16ª posição, uma acima da zona de rebaixamento, com apenas um ponto conquistado em dois jogos.