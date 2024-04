Após título paraense, Paysandu anuncia dispensa de lateral-esquerdo; saiba mais

O Paysandu anunciou a primeira dispensa após o título do Parazão. Segundo comunicado divulgado pelo site do clube nesta sexta-feira (19), o lateral-esquerdo Geferson não faz mais parte do elenco bicolor. Segundo o Papão, a rescisão contratual ocorreu em comum acordo.

Geferson chegou ao Paysandu ainda no ano passado, após seis anos jogando no CSKA Sofia-BUL, como um dos primeiros reforços da equipe bicolor para a Série C do Brasileirão. Além da experiência no futebol europeu, carregava consigo rodagem por clubes da Série A do Brasileirão, como Internacional-RS, onde foi revelado, e Vitória-BA.

Na primeira temporada pelo Inter-RS, em 2015, Geferson foi convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa América de 2015, disputada no Chile. Naquela ocasião, o lateral não saiu do banco de reservas e viu o time comando por Dunga cair nas quartas de final, diante do Paraguai.

VEJA MAIS

Apesar do currículo de destaque, o jogador teve poucas oportunidades em Belém. Ainda na pré-temporada, sofreu uma lesão muscular que o deixou afastado das primeiras partidas do Papão no ano. Em seguida, quando já tinha condições de jogo, viu concorrentes do setor - Bryan e Kelvin - viverem boa fase. Por conta disso, nos cinco meses em que esteve na Curuzu, disputou apenas três partidas oficiais e não marcou gols.

Nesses jogos, Geferson atuou apenas 127 minutos com a camisa bicolor, número bem distante daquele obtido na temporada passada, pelo CSKA Sofia-BUL. Na Europa, em 2023, o jogador disputou 28 partidas - a maioria como titular - e marcou com gol.

Série B

Sem Geferson, o Paysandu se prepara para encarar o Santos-SP, neste sábado (20), às 16h30, na Vila Belmiro, pela primeira rodada da Série B do Brasileirão. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Liberal+ e TV Liberal.