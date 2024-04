No Mangueirinho, clássico no futsal entre Remo e Paysandu termina empatado; confira

Remo e Paysandu se enfrentaram mais uma vez em abril. Só que dessa vez, o duelo foi no futsal. Nesta quinta-feira (18), a dupla Re-Pa se enfrentou no Mangueirinho pela quinta rodada do Torneio Bené Aguiar. Em um jogo truncado, as equipes ficaram no empate, com gols marcados no primeiro período.

A partida começou disputada entre as duas equipes. O Leão Azul parecia melhor em quadra, com mais criatividade e velocidade. Com isso, o time azulino abriu o placar no Mangueirinho faltando 12 minutos para o fim do primeiro tempo, com o veterano Biolay.

O jogador foi responsável por começar a jogada e concluiu com o gol. Biolay roubou a bola no meio de quadra, passou para Alberto, que finalizou, mas parou na defesa bicolor. O camisa 9 do Remo estava bem posicionado e só empurrou para o fundo da rede, marcando 1 a 0 para o Leão.

O empate bicolor veio na reta final. Também após roubada de bola, Ruan encobriu o goleiro azulino e marcou o primeiro gol do Paysandu. Os quatro minutos finais do primeiro período foram muito movimentados.

Logo após empatar o duelo, Ruan, novamente, marcou o segundo gol do Papão e virou a partida. O Remo ainda teve tempo de responder à ofensiva dos rivais.

Madruga recebeu passe, ficou cara a cara com o goleiro bicolor e mandou um chutaço para o fundo do gol. Tudo igual.

No segundo tempo, as equipes voltaram mais estudadas e o jogo ficou truncado, com chances de gols para os dois lados. Contudo, a etapa foi marcada pela confusão que tomou conta da quadra nos minutos finais.

Após marcação de escanteio para o Remo, os atletas se entranharam dentro de quadra e o clima esquentou. Jogadores do Paysandu empurraram azulinos e uma briga generalizada se iniciou.

Apesar da discussão, o juiz controlou a confusão e expulsou os jogadores William, do Paysandu e Joelson Cardias, do Remo. No final, o o jogo terminou empatado em 2 a 2 no Mangueirinho, com um ponto para cada lado.