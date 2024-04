Com mais de meio milhão em despesas, Remo está fora do Campeonato Brasileiro de futsal

O Remo não está fora do Campeonato Brasileiro de Futsal 2024. O clube azulino informou através de seu site oficial que não irá participar da competição, em que foi convidado pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS).

A diretoria azulina afirmou que o auto custo para que o Leão Azul disputasse a competição, acabou inviabilizando a participação do Remo no Brasileirão da modalidade. De acordo com a nota do clube remista, as despesas passariam de meio milhão de reais com um terço desse valor deveria ser pago de forma imediata, à empresa responsável pela competição nacional.

O Remo frisou que está disposto a fortalecer a prática esportiva de outras modalidades, mas que é necessário ter uma estrutura básica para a participação em campeonatos seja de forma positiva. O clube azulino agradeceu à CBFS pelo convite em ter o clube competição nacional.

Confira a nota do Remo na íntegra

“O Clube do Remo informa que não irá participar do Campeonato Brasileiro de Futsal 2024, no qual foi convidado pela CBFS. Decisão motivada pelos altos custos que passariam de meio milhão de reais na temporada envolvendo taxas de inscrição, passagem, hospedagem, alimentação e ajuda de custo para os atletas e membros da comissão técnica. Sendo que ⅓ teria que ser pago praticamente de forma imediata para a empresa responsável pelo gerenciamento da competição e o restante parcelado até o término da disputa. A diretoria do Clube do Remo deixa claro que está empenhada para o fortalecimento de todas as modalidades, entre elas o futsal, mas entende que é necessária uma estrutura básica para que a participação seja positiva de acordo com as tradições azulinas. Agradecemos a Confederação Brasileira e nos sentimos honrados de sermos lembrados entre os maiores Clubes do país”.