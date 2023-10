Futsal: Autor do gol do título contra a Argentina, paraense ex-Remo é convocado para a Seleção

O futsal do Estado do Pará vem mostrando a sua força. Recentemente a equipe do Colégio Santa Rosa foi campeã mundial de futsal escolar, a atleta paraense Lívia Andrade foi campeã da Copa América pela Seleção Brasileira, além do jogador Thiaguinho, ex-Remo, mas que atua no Corinthians, ter feito o gol do título Sul-Americano do Brasil na categoria Sub-20. O atleta recebeu nesta semana a notícia que foi convocado mais uma vez para a Seleção que disputará duas competições.

VEJA MAIS

O técnico da Seleção Brasileira, Vanildo Neto, chamou os jogadores para as disputas da final da Conmebol Liga Sudamericana de Futsal 2019, categoria Sub-20. A decisão da competição teria que ser disputada em 2019, porém, por conta da pandemia de Covid-19, adiou a final para este ano. A partida vale o título entre os campeões da Zona Norte e Zona Sul e está marcada para o dia 6 de novembro, na cidade de Foz do Iguaçu (PR). A mesma equipe irá representar o Brasil na Conmebol Liga Evolucíon de Futsal Zona Norte 2023, com início no dia 8 de novembro, na Venezuela.

Thiaguinho em quadra com a camisa da Seleção Barsileira (Arquivo pessoal)

A equipe de O Liberal conversou com o ala Thiaguinho, de 20 anos, que vive um momento mágico na carreira. O jogador do Corinthians falou da boa fase que vem passando e agradeceu por todo que vem ocorrendo.

“Esse é o momento mais importante da minha vida. Passei por uma cirurgia há cinco meses e há um mês fui campeão Sul-Americano com a Seleção Brasileira Sub-20, fazendo o gol do título na final diante da Argentina e agora novamente fui convocado para a Seleção Brasileira Sub-21, onde iremos disputar uma final contra a Colômbia, final que era para ter ocorrido em 2019 e a Liga do Desenvolvimento Sub-23. É o momento mais feliz por todas as provações por tudo que já passei em Belém. Felicidade e gratidão, pois todo o esforço está sendo recompensado e realmente acredito estar no caminho certo”, disse.

VEJA MAIS

Ala Thiaguinho em quadra com a camisa do Timão (Arquivo pessoal)

O atleta teve passagem pelo Remo e foi visto por olheiros do Corinthians em uma Taça Brasil realizada em Pernambuco (PE) e já fechou com o clube paulista. Segundo Thiaguinho, o Estado do Pará é um celeiro de craques, mas os atletas, a modalidade, precisa de apoio para que novos jogadores de alto nível possam surgir.

“O futsal do Pará precisa ser muito mais valorizado. Quando saímos, vemos o quanto é difícil ter atletas diferenciados e a modalidade precisa aparecer mais e isso vem ocorrendo aos poucos, como a Esmac na Taça Brasil, Campeonato Universitário, Campeonato Brasileiro o Santa Rosa que foi campeão escola e mundial. Então precisa ser mais valorizado pelas pessoas que estão no Estado, Federação, Governo. Estamos fora e constantemente provamos que somos diferentes, o nosso potencial é absurdo e para isso é necessária uma valorização dentro do Estado”, finalizou.