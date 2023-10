Colégio Santa Rosa, de Belém, bate França na final e conquista Mundial de Futsal Escolar

O Colégio Santa Rosa, de Belém, é campeão mundial de futsal escolar. Representando o Brasil, a equipe paraense venceu a França por 7 a 3 na tarde desta segunda-feira (16), na Sérvia. O título foi o quinto do país na história do torneio e o primeiro do Pará.

O placar da finalíssima contra a França foi construído, majoritariamente, na primeira etapa. Antes do intervalo, a equipe paraense já havia feito 6 a 0 nos adversários. No segundo tempo, o Santa Rosa apenas administrou o resultado e garantiu o título inédito.

"Eu quero agradecer a todos os atletas que passaram na equipe durante meus 13 anos como técnico do Santa Rosa. O resultado que obtivemos hoje é consequência do trabalho bem feito. Pela primeira vez na história, o Pará tem uma equipe campeã mundial. Nosso estado é gigante", disse Ignácio Neto, técnico do Santa Rosa.

Campanha

Santa Rosa conquista Mundial de Futsal Escolar (Divulgação/ Instagram Santa Rosa)

Assim como ocorreu na final, a campanha do Santa Rosa no Mundial foi marcada por goleadas. Na estreia, o time paraense encarou o segundo representante do Brasil no torneio, representado pelo estado de Goiás. O jogo, disputado no dia 10 de outubro, terminou com vitória do colégio de Belém por 6 a 1.

Nas duas últimas rodadas, disputadas nos dias 11 e 12, respectivamente, o Santa Rosa venceu seleções de dois times asiáticos - Nepal e Bangladesh. O primeiro jogo terminou com vitória brasileira por 15 a 2. No segundo, outro triunfo paraense, só que desta vez por 17 a 2.

Nos mata-matas, o Santa Rosa venceu outros dois adversários brasileiros antes de enfrentar a França. Nas quartas, o time paraense bateu a equipe representada pelo estado de Rondônia por 6 a 0. Já nas semifinais, o colégio de Belém enfrentou, mais uma vez, os goianos, vencendo por 5 a 0.

Classificação

O Santa Rosa garantiu vaga no Mundial Escolar após vencer o Campeonato Brasileiro Escolar de Futsal, disputado no ano passado, em Blumenau (SC). Na ocasião, o time paraense enfrentou colégios de todos os estados do Brasil, incluindo equipes que tinham convênio com grandes clubes do Brasil, como Corinthians, Jaraguá e Sport Recife.