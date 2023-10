Colégio de Belém que representa o Brasil em Mundial escolar de futsal se classifica à segunda fase

O Colégio Santa Rosa, um dos representantes do Brasil no Mundial Escolar de Futsal, se classificou para a segunda fase do torneio. Após ter 100% de aproveitamento na primeira fase, o time paraense enfrenta a seleção da Hungria nas quartas de final, às 4h, horário de Brasília. O torneio é disputado na Sérvia, no leste europeu.

A campanha do Santa Rosa é marcada por goleadas na competição. Na estreia, o time paraense encarou o segundo representante do Brasil no torneio, representado pelo estado de Goiás. O jogo, disputado no dia 10 de outubro, terminou com vitória do colégio de Belém por 6 a 1.

Nas duas últimas rodadas, disputadas nos dias 11 e 12, respectivamente, o Santa Rosa venceu seleções de dois times asiáticos - Nepal e Bangladesh. O primeiro jogo terminou com vitória brasileira por 15 a 2. No segundo, outro triunfo paraense, só que desta vez por 17 a 2.

Os garotos paraenses tiveram um dia de folga da competição nesta sexta-feira (13), mas já voltam a jogar no dia seguinte, contra a Hungria, pelas quartas de final. Caso vença, o Santa Rosa vai avançar para às semifinais, que serão disputadas no domingo (15). A final da competição está prevista para ocorrer na segunda-feira (16).

Classificação

O Santa Rosa garantiu vaga no Mundial Escolar após vencer o Campeonato Brasileiro Escolar de Futsal, disputado no ano passado, em Blumenau (SC). Na ocasião, o time paraense enfrentou colégios de todos os estados do Brasil, incluindo equipes que tinham convênio com grandes clubes do Brasil, como Inclusive, equipes representando grandes clubes do Brasil, como Corinthians, Jaraguá e Sport Recife.