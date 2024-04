Pará tem apenas um representante garantido nos Jogos de Paris, mas lista pode aumentar

Até o momento o Pará tem apenas um representante nos Jogos Olímpicos de Paris. Segundo um levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, com apoio de informações fornecidas pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), o boxeador Michael Trindade é o único atleta do estado com vaga garantida nas Olimpíadas. Apesar da pequena representatividade, o número de esportistas do estado na França pode aumentar.

Michael Trindade, de vermelho, é o único paraense classificado aos Jogos de Paris (Miriam Jeske/COB)

Isso porque a lista de atletas brasileiros nos Jogos ainda não está fechada. Segundo o COB, o Brasil tem 196 competidores garantidos em Paris, mas nem todos eles são conhecidos. Até as Olimpíadas, algumas competições qualificatórias serão realizadas e novos esportistas podem garantir o sonhado "índice olímpico". Além disso, o Comitê aguarda a lista de convocação dos integrantes da seleção em esportes coletivos, como futebol, vôlei e handebol.

Queda aparente

Rogério Moraes, disputou os Jogos de Tóquio com a seleção de handebol, mas time não se classificou para Paris (Arquivo pessoal)

Caso Michel seja o único paraense classificado aos Jogos, o estado terá uma queda no número de representantes nas Olimpíadas. Em Tóquio, o Pará classificou às competições dois paraenses: Lucas Mazzo, na marcha atlética, e Rogério Morais, no handebol.

Ambos, no entanto, não tiveram resultados de destaque nas Olimpíadas. Lucas Mazzo competiu na marcha de 20 km, mas nem chegou a terminar a prova, ficando ausente da classificação final. Já Rogério, titular da seleção brasileira de handebol, não avançou à segunda fase do torneio olímpico.

Possíveis talentos

Leony é esperança do Brasil no break (Fernando Souza)

Como a lista de atletas ainda não está fechada, existem alguns paraenses com chances de integrar a delegação brasileira em Paris. Um dos favoritos a ficar com uma das vagas é o B-Boy Leony, do break, esporte estreante no programa olímpico em Paris. Ele é o atual campeão nacional do Red Bull BC One, importante torneio da modalidade.

No mesmo esporte, Mayara Collins é outra paraense que também pode estar na delegação do Brasil nos Jogos. Membro fixa da seleção brasileira ela é a atual tricampeã nacional da modalidade.

Naiane Rios pode integrar seleção de vôlei nas Olimpíadas (Divulgação/FIVB)

Quem também pode marcar presença nos Jogos é a levantadora Naiane Rios, que atualmente defende o Praia Clube, atual vice-campeão da Superliga de vôlei. Ela integrou a Seleção Brasileira que disputou os jogos Pan-Americanos de Santiago e terminou com a medalha de prata. A recente convocação e o bom desempenho na temporada credenciam a paraense a uma vaga na lista do técnico José Roberto Guimarães.