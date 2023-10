Representante do Brasil, colégio paraense goleia na estreia do mundial escolar de futsal; vídeo

O Brasil goleou a Turquia por 6 a 1, na madrugada de terça-feira (10), pela estreia do Campeonato Mundial Escolar de Futsal, disputado em Belgrado, na Sérvia. A grande curiosidade é que o Colégio Santa Rosa, de Belém, representa a Seleção Brasileira na competição.

Em julho do ano passado, o Colégio venceu o Brasileiro Escolar de Futsal, em Blumenau (SC), O campeonato foi realizado pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE). Com a conquista, o Santa Rosa ganhou o direito de defender as cores do Brasil no torneio mundial.

O título do Santa Rosa foi conquistado com uma campanha invicta: na fase de grupos: goleadas sobre os representantes do Tocantins, Distrito Federal e Bahia. Nas quartas de finais, goleada por 12 a 1 sobre a equipe do Maranhão. Na semifinal, os paraenses eliminaram os atuais bicampeões mundiais de São Paulo, após o triunfo por 5 a 3. Na decisão, contra o Jaraguá, empate por 1 a 1 no tempo normal e vitória do Santa Rosa nos pênaltis por 3 a 1.

Representado pelos paraenses, o Brasil volta à quadra na madrugada desta quarta-feira (11), contra o Nepal, a partir das 4h.