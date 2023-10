Jogando na Seleção Brasileira, paraense conquista Copa América de Futsal Feminino

A Seleção Brasileira feminina de futsal consagrou o heptacampeonato na Copa América de Futsal, no último domingo (1), ao derrotar a Argentina na final, no Micro Estádio Malvinas Argentinas, em Buenos Aires. A paraense Lívia Andrade, que atua como pivô, comemorou a conquista do time.

“Em 2009 saí de Belém com um sonho em vestir a amarelinha, em 2023 vesti a camisa pela segunda vez e fui Campeã da América”, escreveu em uma rede social.

“Mais um título com a Seleção, muito feliz com os dias de aprendizados ao lado das minhas companheiras. Passando para agradecer o apoio e a torcida de todos que acompanharam, em especial a minha família e amigos”, completou em uma segunda postagem.



Fora da Seleção, a paraense de 33 anos atua no Taboão da Serra (SP), e já teve passagens pela ESMAC, equipe de futsal de Ananindeua, Jaguaré Palmeira, Grêmio Esportivo Osasco, São José, além do Zaragoza, da Espanha.

Na partida que consagrou o heptacampeonato, as brasileiras ganharam das rivais argentinas por 2 a 0, com gols de Débora Vanin e Amandinha, marcados no primeiro tempo e começo do segundo tempo. Com uma ótima atuação da goleira Bianca, segurou o resultado até o fim e garantiu o título.