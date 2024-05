Contra ucraniano, paraense Michel Pereira vai em busca da oitava vitória seguida no UFC

O paraense Michel Pereira é um dos destaques do UFC 301, que ocorre no Rio de Janeiro, neste sábado (4). O lutador de Tucumã, interior do Pará, vai encarar o ucraniano Ihor Potieria e vai em busca da oitava vitória seguida no a organização.

O "Paraense Voador" atuava nos meio-médios (até 77 kg), mas, após uma longa batalha contra o peso, subiu para a divisão dos médios (até 84 kg). Agora, Michel está confortável e pronto para escalar a categoria para tentar chegar até o cinturão.

Esta será a terceira luta do paraense na divisão e contra um adversário que ele conhece muito bem. Os dois já treinaram juntos e, por conhecer Potieria, Michel aposta que o combate será muito divertido e interessante.

“Eu treinei com ele na Xtreme Couture, cheguei a fazer sparring com ele e foi legal. Eu acho que a nossa luta vai ser muito divertida, porque no sparring o miserável até uma queda me deu. Eu sou um cara muito tranquilo para treinar, e eu fui treinar com ele de boa, tranquilo, nem esperando nada. Ele me deu um giratório por baixo, me deu uma queda. Aí eu já mudei, 'meti o louco' nele também, saí atravessando o tatame com ele, o pau comendo. Acho que nossa luta vai ser muito divertida”, comentou Michel durante o Media Day do UFC.

Ihor Potieria ficou conhecido entre os brasileiros por conta de uma luta que fez contra o ex-campeão do UFC Maurício Shogun. No UFC 283, também realizado no Rio de Janeiro, o ucraniano lutou venceu o brasileiro, que fez o último combate da carreira, e foi acusado de desrespeitar o lutador por conta da comemoração após o triunfo. Por conta disso, o paraense ainda cogitou uma vingança sobre o adversário por conta disso.

Michel Pereira ainda não está no ranking dos médios. Mas, a expectativa é que com mais uma vitória, o paraense entre na lista e na fila pela disputa do cinturão.

Sem perder desde 2020, o brasileiro soma 30 vitória e 11 derrotas na carreira. Já para o ucraniano tem um cartel com 20 triunfos e cinco reveses.

O UFC Rio também vai contar com outro paraense, Alessandro Costa, que enfrenta o peruano Kevin Borjas. O lutador tem três lutas no UFC e vai em busca da segunda vitória na organização.

A luta principal do UFC 301 será entre o brasileiro Alexandre Pantoja, campeão do peso-mosca, contra o australiano Steve Erceg, 10º colocado do ranking da divisão.

Confira o card completo do evento

Card Principal - 23 horas

Cinturão peso-mosca: Alexandre Pantoja (56,7 Kg) x Steve Erceg (56,7 Kg)

Peso-galo: Jonathan Martinez (61,6 Kg) x José Aldo Júnior (61,6 Kg)

Peso meio-pesado: Anthony Smith (93,2 Kg) x Vitor Petrino (93,4 Kg)

Peso-médio: Michel Pereira (84,3 Kg) x Ihor Potieria (83,9 Kg)

Peso-médio: Paul Craig (83,9 Kg) x Caio Borralho (84,3 Kg)

Card Preliminar - 19 horas

Peso-pena: Jack Shore (66 Kg) x Joanderson Brito (66,2 Kg)

Peso-palha: Karolina Kowalkiewicz (52,6 Kg) x Iasmin Lucindo (52,6 Kg)

Peso-leve: Elves Brener (70,7 Kg) x Myktybek Orolbai (70,5 Kg)

Peso-pena: Jean Silva (66,2 Kg) x William Gomis (64,8 Kg)

Peso-leve: Joaquim Silva (70,5 Kg) x Drakkar Klose (70,7 Kg)

Peso-leve: Mauricio Ruffy (70,7 Kg) x Jamie Mullarkey (70,3 Kg)

Peso-mosca: Dione Barbosa (57,1 Kg) x Ernesta Kareckaite (56,9 Kg)

Peso-leve: Ismael Bonfim (70,7 Kg) x Vinc Pichel (70,7 Kg)

Peso-mosca: Alessandro Costa (56,7 Kg) x Kevin Borjas (56,9 Kg)