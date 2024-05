Amanda Lemos encara Virna Jandiroba em luta crucial no UFC, em julho

O evento do UFC previsto para o dia 20 de julho acaba de ganhar um reforço de peso. Destaques brasileiros do peso palha (até 52,1 kg), Amanda Lemos e Virna Jandiroba protagonizam duelo crucial de olho em uma chance pelo cinturão da categoria. Ex-desafiante ao cinturão da categoria, a paraense Amanda Lemos se recuperou da derrota para a campeã Weili Zhang com vitória na decisão unânime sobre Mackenzie Dern em fevereiro deste ano, no UFC 298.

Atualmente, a paraense ocupa a terceira posição no ranking. A vencedora do duelo entre Amanda Lemos e Virna Jandiroba deve dar um passo importante rumo a uma disputa de cinturão contra a campeã Weili Zhang, que defendeu o cinturão no UFC 300 contra a compatriota Yan Xiaonan.

Dana White promete chocar o mundo com evento inédito no fim de 2024

Presidente da maior organização mundial de MMA no mundo, Dana White não cansa de surpreender. Em coletiva de imprensa após o UFC St. Louis, o ‘chefão’ não escondeu a empolgação ao avaliar o UFC 306, que acontece em 14 de setembro, na ‘Esfera’, em Las Vegas (EUA). O evento será o primeiro promovido no espaço que cumpre apresentações em 4D, com projeções realistas.

“Este será o evento ao vivo mais impressionante na história dos esportes de combate. Nunca haverá algo parecido. Quando eu disse que gostaria de promovê-lo, perguntaram: ‘como pode acontecer lutas ali? É muito difícil’. É o tipo de desafio que eu amo. Já gastamos muito dinheiro no evento. Ninguém vai conseguir repetir o feito, porque ninguém vai ser capaz de investir. Vai ser incrível e estou muito empolgado”, disse White.

Na linha de frente de resgates no RS, Michel Pereira desabafa e faz apelo

Destaque do peso médio e considerado um dos atletas mais empolgantes do elenco do UFC, Michel Pereira tem atuado ativamente em outra frente muito importante: o resgate e auxílio às vítimas das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. O ‘Paraense Voador’ utilizou as rede sociais para desabafar a respeito da tragédia e fazer um apelo à população.

“Quarta-feira… mais um dia de batalha por aqui. Hoje foram mais de 15 animais salvos dessa imensidão de água. As cenas que estou vendo são de cortar o coração até dos mais brutos como eu, mas sigo firme no meu propósito de ajudar aqueles que mais precisam. Somo um povo só. Somos brasileiros”, escreveu o lutador.

Kaynan é finalizado no UFC Invitational 7 por faixa-marrom

A noite de quarta-feira (15) foi de muito Grappling nas instalações do Ultimate em Las Vegas (EUA), com o UFC Invitational 7. O evento presentou os fãs como uma das maiores zebras do ano até aqui na modalidade. Kaynan Duarte, multicampeão, foi finalizado pelo faixa-marrom Luke Griffith. O sul-africano pegou as costas do brasileiro e encaixou um mata-leão para garantir o triunfo.

UFC 304 é confirmado com Leon Edwards e Tom Aspinall

O que era expectativa, se tornou realidade. No início da tarde desta quinta-feira (16), Dana White utilizou as redes sociais para anunciar oficialmente o UFC 304, evento que marca o retorno da organização a Manchester, na Inglaterra, no dia 27 de julho, com duas disputas de cinturão.

Na luta principal do UFC 304, Leon Edwards busca a terceira defesa do cinturão dos meio-médios (até 77,1 kg) em revanche contra Belal Muhammad Tom Aspinall defende pela primeira vez o cinturão interino dos pesados (até 120,2 kg) também em revanche contra Curtis Blaydes, responsável por sua única derrota no octógono.