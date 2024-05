Grêmio se reapresenta em São Paulo após 15 dias parado e sem seis titulares

Nesta sexta-feira (17), o Grêmio retomou os treinos após 15 dias de paralisação devido às enchentes no Rio Grande do Sul. As atividades ocorreram no CT Dr. Joaquim Grava, em São Paulo, cedido pelo Corinthians.

A Arena do Grêmio e o CT foram afetados pelas enchentes, forçando a equipe a se deslocar para São Paulo. No entanto, alguns jogadores não conseguiram chegar a tempo na capital paulista.

O atacante Diego Costa chegará em São Paulo na segunda-feira, devido a problemas familiares. O meia Villasanti também chegará na segunda por motivos pessoais. Os zagueiros Kannemann e Rodrigo Ely tiveram seus voos cancelados e desembarcarão na manhã de sábado. O meia Carballo e o atacante Lucas Besozzi chegam no sábado à noite.

Apesar dos desfalques, o técnico Renato Gaúcho comandou os treinos desta sexta-feira, divididos em dois turnos focados na parte física. Pela manhã, os jogadores participaram de um circuito de corrida e velocidade no campo. À tarde, realizaram atividades de força e musculação na academia.

Geromel, Mayk, André, Pavon, Jhonata Robert e Mila permaneceram em Porto Alegre para continuar a recuperação de lesões sob orientação do departamento médico.

O Grêmio volta a treinar neste sábado, novamente em dois turnos, no CT do Corinthians. A equipe tem mais 12 dias de preparação antes de enfrentar o The Strongest pela sexta rodada da Libertadores. A partida ocorrerá no dia 29, no Couto Pereira, em Curitiba.

A CBF adiou todos os jogos dos clubes gaúchos nas próximas duas rodadas do Brasileirão. O Grêmio não joga desde 30 de abril, quando empatou com o Operário pela Copa do Brasil.