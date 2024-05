Com tragédia no RS, Grêmio, Inter e Juventude deixam futebol de lado para focar em ajudar vítimas

A tragédia climática que o Rio Grande do Sul enfrenta também afetou o futebol. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou as partidas do Grêmio, Internacional e Juventude pelos próximos 20 dias, mas, os clubes gaúchos não estão preocupados com o retorno aos gramados e sim e ajudar, de alguma forma, as pessoas que foram afetadas pelas enchentes.

Grêmio e Inter, que são de Porto Alegre, tiveram seus centros de treinamentos comprometidos e não conseguem treinar desde a última semana por conta dos alagamentos. Além disso, funcionários das duas equipes foram fortemente afetados pelo desastre.

VEJA MAIS

O Juventude conseguiu manter a rotina de treino, no entanto, o presidente Fábio Pizzamigio declarou que "não é o momento para forçar o retorno" e prestou solidariedade com os dois clubes gaúchos.

O Internacional iria voltar aos treinamentos nesta quinta-feira (9), mas, dada a situação na cidade, a equipe estendeu a suspensão e os treinos devem retornar apenas na próxima segunda. O estádio Beira-Rio foi afetado pelas enchentes e ficou com o campo tomado pelas águas.

"A única coisa que pensamos é sobreviver, ajudar o próximo, ter água. Coisas básicas. Não tem como pensar em futebol, em treinar. Sei que foi com carinho, vários clubes ofereceram, mas não é o momento. Agora é salvar o próximo. É o que gostaríamos de passar em rede nacional. Ainda que não passe 10% do que está acontecendo aqui. E não é crítica, é difícil entender, mas para mostrar que não tem como pensar em futebol", declarou o Alberto Guerra, presidente do Grêmio, em entrevista para o programa Ta Na Área, do SporTV.

Além do estádio, os CTs dos dois clubes estão tomados pela água. Os jogos da Sul-Americana entre o Inter e o Delfín, que seria dia 16 de maio, e Grêmio e Estudiantes, que ocorreria dia 15, também foram adiados.

Alguns atletas das duas equipes estão atuando como voluntários em resgastes, em áreas de doações e distribuições de comidas. Os próximos passos dos clubes ainda estão indefinidos. A situação do RS é instável e enquanto a situação não melhora, a prioridade dos clubes não é o futebol.

Tragédia no RS

Conforme as informações da Defesa Civil do estado, até o momento, 95 mortes foram confirmadas em decorrência dos alagamentos, 128 pessoas estão desaparecidas e 372 ficaram feridos.

Ao todo, 388 cidades do Rio Grande do Sul sofrem com as chuvas e enchentes. Mais de 1,3 milhões de pessoas já foram afetadas, sendo que 155 mil estão desalojadas e 48 mil em abrigos.