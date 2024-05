Renato Gaúcho, do Grêmio, reforça pedido de ajuda a vítimas em RS e explica saída de Porto Alegre

O técnico do Grêmio-RS, Renato Gaúcho, publicou um vídeo nas redes sociais ao lado da filha Carol Portaluppi, reforçando pedido de ajuda para vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O treinador também explicou o motivo da ida para o Rio de Janeiro após ser resgatado em Porto Alegre, onde ficou ilhado devido as enchentes.

Segundo Renato, a decisão veio a partir das orientações das autoridades devido a falta de água na região onde o técnico estava hospedado:

“Antes de mais nada meu abraço apertado, pode ter certeza que a tristeza de vocês é a minha tristeza também. Fiquei ilhado no hotel, fui resgatado como todo mundo viu, fui para outro hotel, infelizmente faltou água. As autoridades pediram para as pessoas saírem da cidade, foi o que fiz, vim para o Rio”, explicou o técnico

O ídolo gremista também destacou a importância do apoio às vítimas da tragédia e reforçou o pedido de ajuda:

“Estando no RS ou aqui, o importante é ajudar as pessoas que estão necessitando. Estou com a minha filha, vinha dormindo mal inclusive, tem procurado ajudar as pessoas, acabamos de ajudar crianças, idosos, animais. Quem fizer a sua parte, mesmo que o mínimo possível, vamos diminuir o sofrimento do povo gaúcho”, completou Renato .

A filha do técnico, Carolina, tem sido ativa na divulgação de informações sobre os resgates no Rio Grande do Sul e também vem contribuindo no amparo aos atingidos pelas chuvas e apoio às equipes que trabalham nos salvamentos.

“Gente, tudo que puder doar, um real, literalmente ajuda a salvar vidas. Ajuda, compartilha, isso tudo faz a diferença“, incentivou Carol.

(Alice Mendonça, estágiária sob supervisão do jornalista Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de esportes)