Whindersson Nunes propõe show beneficente no estádio do Vasco para vítmas de enchentes no RS

O humorista Whindersson Nunes utilizou as redes sociais para fazer um apelo ao Vasco da Gama, pedindo o empréstimo do Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, para a realização de um show beneficente em prol das vítimas da tragédia causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O convite foi aceito pelo clube carioca.

Na mensagem, Whindersson disse que arcaria com os custos da estrutura do evento, com a intenção de destinar os recursos arrecadados para auxiliar os afetados pela calamidade no Sul do país.

A tragédia no Rio Grande do Sul deixou um saldo alarmante, com 75 mortos, 103 desaparecidos e 155 feridos, segundo informações das autoridades locais. A situação também forçou milhares de pessoas a deixarem suas casas, com 82,5 mil desabrigados e desalojados.

No âmbito esportivo, os efeitos das chuvas também se fizeram sentir, levando ao adiamento de jogos no Campeonato Brasileiro, em todas as suas divisões. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou o adiamento das partidas de Grêmio e Internacional na próxima semana, válidas por competições continentais, em solidariedade aos impactos das enchentes no estado gaúcho.

A nova data dos confrontos será divulgada nos próximos dias, conforme comunicado oficial emitido pela entidade.