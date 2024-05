Inundação no RS: saiba como ajudar em dinheiro órgãos oficias do estado e entidades confiáveis; veja

Os temporais que atingem o estado do Rio Grande do Sul desde a semana passada deixaram, além de 75 mortos e 103 desaparecidos, mais de 88 mil pessoas desalojadas, até a manhã deste domingo (5). Segundo o balanço divulgado pela Defesa Civil do RS, cerca de 780 mil gaúchos em 334 cidades da região foram atingidos de alguma forma. Para quem está fora do estado, e quer ajudar de alguma forma os moradores afetados, há opções para doações em dinheiro para órgãos oficias e entidades consideradas confiáveis que organizam mutirões para transformar os recursos em ações de assistência básica, como, por exemplo, alimentos, roupas, remédios e materiais de higiene.

Em primeiro lugar está o Governo do Rio Grande do Sul. A governança está recebendo doações nacionais e internacionais por chaves PIX’s. A Prefeitura de Porto Alegre também disponibilizou uma conta para que o dinheiro seja arrecadado. Já a Associação do Ministério Público do RS e a Rede de Bancos de Alimentos do estado estão trabalhando para reunir quantidade suficiente de dinheiro para comprar mantimentos para as vítimas. Saiba como doar para cada instituição e administração:

Governo do Rio Grande do Sul

Para doações nacionais:

Chave PIX: 92.958.800/0001-38 (CNPJ);

Nome: SOS Rio Grande do Sul / Banco: Banrisul.

Doações feitas fora do país:

Zona do Euro;

Banco Standard Chartered;

Bank Frankfurt;

Swift: SCBLDEFX;

Conta: 007358304.

Zona do Dólar;

Banco Standard Chartered;

Bank New York;

Swift: SCBLUS33;

Conta: 3544032986001.

Para ambos os casos, é preciso informar:

Código IBAN: BR5392702067001000645423206C1;

Nome: Associação dos Bancos no Estado do Rio Grande do Sul;

CNPJ: 92.958.800/0001-38.

Prefeitura de Porto Alegre

Para doações nacionais:

92963560000160 (CNPJ);

Nome: PMPA / Banco: Caixa Econômica Federal;

Para doações internacionais:

Conta-corrente IBAN: BR48 0036 0305 0282 2000 0713 361C 1;

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE;

CPF/CNPJ: 92.963.560/0001-60;

Conta: 2822 0006 000000071336-1;

Código Swift: CEFXBRSP.

Associação do Ministério Público do RS

Chave pix: 87027595000157 (CNPJ);

Banco: Sicredi.

Comunitas

A organização criou um fundo de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul após a forte chuva que atingiu o Estado. O "Reconstrua RS" será modelado por meio de uma gestão compartilhada, comitês de atuação e execução privada e com ações prioritárias, entre elas a reorganização das escolas para o retorno das aulas.

Doações para ações de reestruturação: CNPJ 03.983.242/0001-30;

Banco do Brasil - 001;

Agência 1195-9;

Conta Corrente 600.650-7.

Doações para ações emergenciais:

Pix - 92.958.800/0001-38 (CNPJ).

Rede de Bancos de Alimentos do RS e Bancos Sociais

PIX: CNPJ - 04.580.781/0001-91;

Conta corrente: Banco Santander;

Agência: 1001;

Conta: 13.000.284-4;

As doações também pode ser feitas pelo site www.doealimentos.com.br.