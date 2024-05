Inundação no RS: Ministro Jader Filho acompanha Lula em nova visita a Porto Alegre

O ministro das Cidades, Jader Filho, está na comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) da nova visita a Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, neste domingo (05). O estado está sendo atingido por temporais que já mataram mais de 66 pessoas e deixaram outras 95,7 mil fora de casa.

Após chegada, os membros do Governo Federal farão uma visita às áreas atingidas pelas fortes chuvas. Em seguida, o presidente Lula e sua equipe de ministros irão se reunir com o governador do estado, Eduardo Leite, no 3º Regimento de Cavalaria de Guarda - Regimento Osorio.

É a segunda visita do ministro Jader Filho ao Rio Grande do Sul. O titular do Ministério das Cidades esteve com o presidente Lula no município de Santa Maria na última quinta-feira (02) e adiantou que o estado receberá R$ 55 milhões do Novo PAC para obras de contenção de encostas.

Porto Alegre

Em Porto Alegre, o nível do Guaíba superou a cota de inundação, transbordando e avançando sobre ruas e avenidas – e ultrapassou os 5 metros na manhã deste sábado.

A rodoviária de Porto Alegre ficou totalmente alagada, segundo informações que o gerente de operações Jorge Rosa deu ao G1. Todas as viagens de chegada e saída da cidade foram canceladas. Já o Aeroporto Salgado Filho foi fechado "devido ao elevado volume de chuvas".

Causas

Os meteorologistas afirmam que os temporais que ocorrem no Rio Grande do Sul são reflexo de, ao menos, três fenômenos que ocorrem na região, agravados pelas mudanças climáticas. Nas próximas 24 horas, há previsão de mais chuva.

A tragédia no estado está associada a correntes intensas de vento, a um corredor de umidade vindo da Amazônia, aumentando a força da chuva, e a um bloqueio atmosférico, devido às ondas de calor.A previsão é de que a condição se mantenha até este sábado com acumulados que podem chegar até 400 milímetros. O volume deve se somar aos mais de 300 milímetros de chuva registrados nos últimos 4 dias.