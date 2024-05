Bebê é resgatado durante inundações no Rio Grande do Sul; vídeo

Em meio às inundações que impactam o estado do Rio Grande do Sul, se tornou comum ver cenas de desespero dos que foram atingidos. Nesse cenário, o vídeo do resgate de um bebê em Lajeado, um dos municípios afetados, ganhou as redes sociais. A criança foi retirada com vida através de um telhado de uma casa no último dia (03/05) durante a inundação.

A equipe responsável pelo resgate integra o 2º Batalhão da Aviação, Batalhão Casimiro Montenegro Filho. Nas imagens é possível ver o momento em que um dos agentes quebra o telhado da casa com um tijolo para abrir espaço e logo em seguida entregar a criança a outro colega no helicóptero. Além do bebê, os outros membros da família também foram salvos na operação.

Os eventos no Rio Grande Sul ganharam repercussão após números alarmantes de perdas. São mais de 700 mil pessoas atingidas, 66 mortes e pelo menos 101 desaparecidos nos mais de 300 municípios afetados. Entre as comoções que também tomam conta das redes sociais, famílias pedem ajuda de autoridades para escapar das áreas de risco em segurança.