Inundação no RS: grávida, miss Brasil está entre os desaparecidos, diz Defesa Civil

A Miss Brasil 2008, Natália Anderle, de 37 anos, está entre os desaparecidos devido aos temporais que atingem o Rio Grande do Sul. A modelo desapareceu na última segunda-feira (29), em Roca Sales, na Região dos Vales. A informação foi confirmada pela Defesa Civil que ainda relatou que Natália está grávida.

Segundo o órgão, em todo o estado há 68 desaparecidos, 50 pessoas morreram e 74 ficaram feridas. São 32.248 desabrigadas, 8.168 delas estão em abrigos e 24.080 desalojadas, recebendo abrigo na casa de familiares ou amigos. Ao todo, 235 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando 351.639 mil pessoas.

VEJA MAIS

De acordo com o responsável pela Defesa Civil em Roca Sales, Cleber Rodrigues, Natália teria ido passear na casa da família com intuito de conceber o filho em Roca Sales. O prefeito do município, Amilton Fontana, informou que a cidade enfrenta sérias dificuldades de comunicação e serviços básicos.