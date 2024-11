VÍDEO: Briga de trânsito termina com mulher sendo levada em capô de carro por 300 metros

Na última quarta-feira (6), um incidente inusitado marcou o trânsito do Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Uma discussão entre motoristas resultou em uma mulher sendo levada no capô de um carro por cerca de 300 metros. A cena foi presenciada e gravada por testemunhas no local. O caso aconteceu por volta das 13h e terminou próximo à Avenida Padre Leonel Franca, no bairro vizinho da Gávea.

Segundo relatos, o desentendimento teve início na Rua Mário Ribeiro, esquina com a Bartolomeu Mitre, onde um carro, um Suzuki Jimny amarelo, estava parado. A mulher envolvida, que estava ao lado do veículo, gesticulava e gritava para o motorista de um Ford Fiesta vermelho. Em certo momento, ela bateu no vidro do Fiesta, tentando chamar a atenção do condutor.

O motorista do Fiesta, que demonstrava intenção de sair do local, começou a manobrar o carro. Na tentativa de impedir a saída, a mulher se posicionou na frente do veículo e acabou se segurando no capô. O condutor, no entanto, deu partida no carro, levando-a por cerca de 300 metros.

VEJA MAIS

Ao parar o veículo, a mulher desce e é amparada por um grupo de mototaxistas, que rapidamente se aproximam. Ela grita, pedindo que alguém chame a polícia para resolver o caso.

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes do 23º BPM (Leblon) foram acionadas inicialmente para uma ocorrência de acidente de trânsito sem vítima. No local, os policiais descobriram tratar-se de uma discussão acalorada que resultou em lesões quando uma das partes, ao manobrar o carro, colocou a outra em risco. O caso foi registrado na 15ª DP (Gávea), onde a condutora do veículo foi autuada por direção perigosa e lesão corporal.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)