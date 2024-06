Vídeo: homem montado a cavalo e motorista de ônibus brigam no trânsito

Circula na internet um vídeo que mostra uma situação inusitada: um popular registrou uma confusão entre um homem montado em cavalo e um motorista de ônibus do município de Bela Vista, em Goiás.

No vídeo podemos ver que o ônibus está parado na Avenida Joaquim Bueno Teles, próximo ao Corpo de Bombeiros, quando um jovem surge, montado em um cavalo e começa a tentar agredir o motorista pela janela do veículo.

Ao tentar se defender, o motorista levanta e paga uma barra de ferro. Após isso, o rapaz tenta fugir. Na sequência, o condutor desce do ônibus e vai a pé atrás do jovem. Ele consegue alcançá-lo, puxa ele do animal e o derruba para acertá-lo com a barra, mas uma mulher que estava montada em outro cavalo impede a agressão. Até o momento ainda não se sabe o que teria dado início a briga entre o jovem e o motorista de ônibus.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)