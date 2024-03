VÍDEO: desacato resulta em briga entre banhistas e guarda-vidas em Santa Izabel do Pará

Uma briga envolvendo banhistas e guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar (CBMPA) foi registrada, na tarde deste domingo (17), em um balneário de Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém. Segundo a Polícia Civil, sargento e um soldado do CBMPA foram agredidos fisicamente, após terem acionado a Polícia Militar para conter uma confusão envolvendo três adultos e dois adolescentes. A PM disse que o caso teria começado depois que um dos homens teria desacatado um dos guarda-vidas.

Pela filmagem compartilhada nas redes sociais é possível ver, pelo menos, quatro militares do CBMPA na pancadaria. Um deles aparece ao chão imobilizando outro homem. Já outro guarda-vida aparece trocando socos com um banhista.

O 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) foi acionada ao caso. De acordo com a PM, dois homens e dois adolescentes foram encaminhados à delegacia do município, junto com os guarda-vidas, para prestar esclarecimento sobre o ocorrido. Entre os três adultos com participação na confusão, dois são pai e tio de um dos adolescentes também envolvido no caso, segundo a polícia.

Na unidade policial, foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por lesão corporal. Conforme o relato das autoridades, um dos guarda-vidas ficou ferido após levar socos no rosto e chutes pelo corpo. O caso é apurado pela delegacia de Santa Izabel do Pará, conforme informado pela PC em nota.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil lamentaram o ocorrido e ressaltaram que "repudiam toda e qualquer atitude de desrespeito e violência". A corporação informou que analisa o caso para tomar medidas disciplinares e administrativas.