VÍDEO: Júri termina com confusão entre promotor e advogado e xingamentos: 'Bosta'

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) solicitou o afastamento do promotor de Justiça Thiago Trevizoli Justo após um incidente ocorrido durante uma audiência no Tribunal do Júri de Cascavel (PR) na última terça-feira (23), envolvendo um grupo de advogados.

O advogado criminalista Claudio Dalledone compartilhou partes do ocorrido em suas redes sociais, onde é audível o promotor proferindo insultos como "safado, palhaço, pilantra, bosta, frouxo" contra Dalledone e sua equipe.

Em outro trecho do vídeo, o representante do Ministério Público do Paraná (MPPR) desafia os advogados a lhe agredirem fisicamente e declara que o escritório dos defensores não tem reputação.

Dalledone, em uma postagem no Instagram, destacou o comportamento descontrolado do promotor desde o início da sessão, salientando que o mesmo desrespeitou toda a advocacia e descrevendo as agressões como "criminosas".

O pedido de afastamento feito pelo CNMP foi formalizado por meio de uma reclamação disciplinar contra o promotor, que ressaltou a frequência com que representantes do MP têm adotado comportamentos agressivos contra advogados, solicitando que o afastamento perdure até a conclusão das investigações.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Cascavel emitiu uma declaração de repúdio ao promotor e apresentou um pedido de desagravo público contra ele.

Em resposta, o Ministério Público do Paraná, por meio de nota enviada à CNN, alegou que o vídeo compartilhado pelo advogado Claudio Dalledone é editado e afirmou que o promotor também foi alvo de ofensas por parte dos advogados. Dalledone, por sua vez, desafiou o MP a apresentar um vídeo que mostre o promotor sendo atacado, argumentando que as agressões partiram do promotor e que a reação dos advogados foi dentro dos limites legais.