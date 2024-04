Ex-executivo do Remo registra ocorrência por ameaça de morte em campeonato estadual

Luciano Mancha, executivo de futebol do Manauara, formalizou um boletim de ocorrência na noite da última quarta-feira. Ele acusa Cláudio Nobre, diretor de competições da Federação Amazonense de Futebol (FAF), de agressão física e ameaças de morte.

De acordo com Mancha, Nobre teria desferido um soco e o ameaçado após o término da partida, na qual o Parintins venceu o Manauara por 2 a 1, no estádio da Colina, pelo jogo único das semifinais do returno do Campeonato Amazonense de 2024.

O incidente ocorreu após o time do Manauara contestar uma marcação de pênalti a favor do Parintins nos minutos finais da partida. Na súmula da partida, entretanto, não houve registro da suposta agressão de Cláudio Nobre na súmula oficial da partida.

VEJA MAIS



Luciano Mancha foi o primeiro executivo da gestão do ex-presidente azulino, Fábio Bentes, no ano de 2019. Permaneceu no clube por uma temporada e depois seguiu para o América-RN, Nacional-AM e Manauara-AM.

Após o jogo, Luciano Mancha compartilhou uma foto na delegacia, acompanhada do boletim de ocorrência, em suas redes sociais. "Boa noite, gostaria de informar que após o jogo entre Manauara e Parintins, fui agredido e recebi ameaças de morte pelo diretor de competições da FAF, Cláudio Nobre", publicou Mancha em suas redes sociais.

Até o momento, a Federação Amazonense de Futebol (FAF) não se pronunciou sobre o incidente.