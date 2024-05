Na lanterna da Série C, zagueiro do Remo fala de 'insatisfação' do time após derrotas

O Remo enfrenta o Botafogo-PB no próximo domingo (5), em João Pessoa, no estádio Almeidão. Na lanterna da tabela da Série C do Brasileirão, o time azulino precisa da vitória para iniciar uma recuperação no campeonato. Em entrevista coletiva, o zagueiro Bruno Bispo ressaltou a importância do resultado positivo e afirmou que a equipe vai forte para a partida.

"Nós vamos para lá para vencer, sabemos que é um adversário difícil dentro de casa, mas o professor já está passando as informações necessárias e a gente tem tudo para fazer uma grande partida", declarou o zagueiro azulino.

O Leão Azul vive uma situação complicada na Série C. O time azulino perdeu as duas primeiras rodadas do Brasileirão e está na lanterna da tabela, sem pontos. Os próximos compromissos do Remo são fora de casa, o que complica um pouco mais.

"Esse começo da Série C não foi como estávamos imaginando. Temos um elenco que tem que brigar lá em cima [da tabela]. Isso é nítido. Infelizmente, as coisas não vêm acontecendo dentro de campo, a gente faz alguns minutos bem, mas temos que mudar essa chave porque Série C tem que ser do primeiro até o último minuto na mesma pegada para sair com as vitórias. É um começo difícil, a gente vem conversando internamente para que a gente possa virar essa chave já no domingo e começar a pontuar", disse Bispo.

A insatisfação com as atuações do clube não é só da torcida. O zagueiro afirmou que o grupo também está chateado com o momento que o Remo enfrenta. Apesar disso, o jogador está confiante para que a equipe faça uma boa partida contra o Botafogo-PB e possa conquistar os primeiros pontos no campeonato.

"O grupo está insatisfeito, assim como a torcida, porque os resultados não vêm. Mas a nossa confiança não vai baixar, o nosso psicológico, só tem jogador experiente aqui. Então, eu creio que esses momentos é para gente se unir mais e convictos que o nosso trabalho está sendo bem feito, mas a gente precisa mostrar isso dentro de campo, então, é isso que a gente vem conversando para que as coisas comecem acontecer o mais rápido possível", concluiu o jogador.

Remo e Botafogo-PB se enfrentam domingo (5), às 16h30, no estádio Almeidão. O jogo é válido pela terceira rodada da Série C do Brasileirão. A partida terá transmissão lance a lance de OLiberal.com.