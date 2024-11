Corpo de instrutor que morreu após realizar salto de speed fly é velado no RJ

Foi velado na tarde de hoje (4) o corpo do instrutor de paraquedismo José Lima Júnior, de 49 anos, que morreu durante um salto na Pedra Bonita (RJ). O velório do profissional foi realizado no Crematório e Cemitério Vertical da Penitência, no Caju. Instrutor era ex-soldado no 27º Batalhão de Infantaria Paraquedista da Vila Militar e conhecido entre os colegas de profissão como "Alencar".

Durante o velório, a família optou por não falar com a imprensa. Em imagens feitas no local, a esposa e uma amiga de José aparecem abraçadas enquanto são consoladas por outros familiares e amigos.

O acidente

José Lima Júnior morreu na manhã do último domingo (3), durante uma tentativa de salto na modalidade "speed fly". Um vídeo que circula na web mostra o momento que o instrutor pula na Pedra Bonita e tropeça momentos antes de saltar, o que pode ter contribuido para a queda.

O acidente foi registrado por volta das 10h, quando a vítima caiu e desapareceu em meio à mata, segundo testemunhas.