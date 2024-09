VÍDEO: Homem sai do carro para brigar e veículo acaba batendo em viaduto

Um flagrante inusitado, gravado por um motorista que estava preso em um engarrafamento em um viaduto de Madureira, no Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (26). O registro flagrou o momento em que um motorista sai do carro para brigar com um motociclista e acaba deixando seu veículo 'andar sozinho', até bater na mureta de proteção.

No vídeo, é possível ver o início da discussão. Em certo momento da briga, o condutor da moto arremessa um objeto em direção à janela do carro. O motorista, então, sai do veículo e corre em direção ao motoqueiro, sem nem mesmo fechar a porta do carro. Um homem que estava no carona também desce do veículo, para tentar ajudar.

Pouco depois, o sinal fica verde e os veículos começam a andar, incluindo o carro abandonado durante a discussão de trânsito, já que o condutor esqueceu de puxar o freio de mão.

O motorista percebe e vai correndo em direção ao veículo. Ele chega a se jogar pela janela para tentar retomar a condução e evitar uma colisão, no entanto não consegue e o carro bate na mureta do viaduto.

Confira o registro:

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)